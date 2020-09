Kursiyer olmak için ter döktüler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinin (MABEM) Etüt ve Rehberlik etkinliklerinden faydalanmak isteyen öğrenciler için seçme sınavı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olan MABEM, 10 merkezde öğrencilere seçme sınavı gerçekleştirdi.

Malatya’nın farklı mahallelerinde bulunan Semt Konakları ile çeşitli sosyal merkezlerde faaliyet gösteren MABEM şubeleri için giriş sınavı 8 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yapılan sınav ile öğrencilerin, Etüt ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen ortaokul öğrencilerinin başarı durumları ölçülerek, dereceye girenler verilecek eğitimlerden faydalanacaklar.



“Her yıl 2 bine yakın öğrencilerimize eğitimler veriyoruz”

Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, “Ülkemizin ve dünyanın zor günler yaşadığı pandemi ile mücadele ettiği bir dönem içerisinde eğitimin süreksiz bir noktada yapılması gerektiği vurgusu ile birlikte Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü olarak eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız. 8910 Eylül 2020 tarihleri arasında Semt Konaklarımız ile diğer eğitim merkezlerimizde sınav yapıldı. Yapılan seçme sınavı ile birlikte 567 ve 8. Sınıf öğrencilerimizi sınava hazırlamak için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Derslere kabul edilmede, sınavda başarılı olunmasının yanında öğrencinin ailesinin ekonomik durumları da göz önüne alınacak. Başarılı olup ekonomik durumu yetersiz öğrencilere öncelik verilecektir” dedi.

Semt Konaklarında her yıl 2 bine yakın öğrenciye eğitimler verdiklerini söyleyen Nalçacı, “Pandemi kurallarına uyarak, sınıflarımızı dezenfekte edip eğitime hazır bir hale getirdik. Semt Konaklarımızda eğitim alan öğrencilerimizin ciddi anlamda başarı elde etmesi, Anadolu Lisesi ve Fen Liselerini kazanmış olmalarını, Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğümüzdeki öğretmenlerimizin başarısı olarak görülüyor. Bizler bu süreçte ortamın uygun olduğu hallerde öğrencilerimiz ile yüz yüze, ortamın uygun olmadığı durumlarda ise sosyal medya üzerinden destekleyecek ve gerekli çalışmaları yaparak, her türlü gayreti göstereceğiz. Velilerimiz şunu bilsinler ki, Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da dünüyle, bugünüyle ve yarınıyla çocuklarımızın yanında olacaktır. Büyükşehir Belediyesinin semt konakları ve eğitim merkezlerinde her yıl 2 bini aşkın ortaokul öğrencisi etüt ve rehberlik etkinliklerinden faydalanıyor” şeklinde konuştu.

