Yeni Malatyaspor'dan sponsorluk anlaşması

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yeni sezon öncesi sponsorluk görüşmeleri yoğunlaştı. Geçen sezonki isim ve göğüs sponsorluk anlaşması biten sarısiyahlılar Malatya'da bulunan bir inşaat firmasıyla anlaştı.

Anlaşma öncesi Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri, inşaat firması sahibi Tahsin Yılmaz ile araya geldi. Yeni sezon sponsorluk görüşmesinin detaylarının konuşulduğu toplantıda anlaşma kararı çıkarken, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi. Malatya iş adamı Tahsin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada her zaman Yeni Malatyaspor'un yanında olduklarını ifade etti.

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