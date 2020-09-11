Ahmet Çalık Tekstil Müzesi bölge turizmini hareketlendirecek

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hizmete açılması için gün sayan Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunacak.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olan Tekstil Müzesi, Çırmıhtı’nın yetiştirdiği en önemli işadamlarından olan Ahmet Çalık adıyla, bölgenin turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla hizmete sunulacak.

Yeşilyurt Belediyesinin Çırmıhtı’daki eski Belediye Binası iken bir dönem Yeşilkonak ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan iki katlı binada bir yıldır süren restorasyon ve dönüşüm çalışmaları tamamlanırken, dokumacılık kültürünün tüm boyutlarıyla tanıtımının yapılacağı materyaller ve bilgilendirici yazılarda odalardaki yerini almaya başladı.

“Dokumacılık mesleğini özel bir projeyle dünyaya tanıtacağız”

Bölgenin tarihini ve kültürünü ön plana çıkartacak, tüm yatırımlara olduğu gibi Ahmet Çalık adıyla hizmete sunulacak Tekstil Müzesi’ndeki gerek restorasyon gerekse de sergilenecek malzemelere kadar olan tüm süreçleri yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı’ya özgü dokumacılık kültürünün hak ettiği saygınlığını ortaya çıkartacak özel bir müzeyi hizmete sunacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



“Çırmıhtı tarihinde ki bu özel mesleği tüm boyutlarıyla tanıtacağız”

Ahmet Çalık Tekstil Müzesini ziyaret ederek sergilenecek meteryaller ve sunulacak hizmetler hakkında bilgiler alan Başkan Çınar, “ Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle, doğal zenginlikleri ve yemekleriyle, farklı meslek dallarıyla kendisine has tarihi zenginliklerini içerisinde barındıran Kadim Çırmıhtı’mıza özgü dokumacılık kültürünü gelecek nesillere taşımak adına çok özel bir yatırımla, bölgemizin tanıtımına dev bir katkı sunacağız. Bilindiği üzere dokumacılık, ilçemizin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Yakın zamana kadar hemen hemen her evden dokuma tezgahlarının sesleri yankılanırdı. Birçok hemşehrimizin küçük tezgahlarla başlayıp fabrikalaşmaya kadar ilerlediği bu kadim mesleğin tarihi unsurlarını sergileyip hafızaları tazelemek amacıyla Tekstil Müzesi vaadimizi yakın zamanda hemşehrilerimizle buluşturacağız. ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ projemiz çatısı altında yürüttüğümüz restorasyon ve tanıtım faaliyetlerimiz arasında yer verdiğimiz, yeni dönem vaatlerimiz arasında ki Tekstil Müzemizi, bir dönem Belediye Binası daha sonra Yeşilkonak ve Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü binası olarak değerlendirdiğimiz iki katlı binamızda iç ve dış turizme kazandıracağız. Geleneksel mimari anlayışa uygun restorasyon çalışmalarından sonra iç ve dış tasarımıyla dikkat çekici bir yapıya kavuşan binamızın içerisindeki odalarda dokumacılık mesleğini tüm boyutlarıyla tanıtacağız. Müzeyi ziyaret edecek olan ziyaretçilerimiz, bölgemize özgü dokumacılığın ne olduğu, nasıl yapıldığı, pamuğun kumaş olmasına kadar ki tüm süreçlerini gerek sergilenecek meteryaller gerekse de bilgilendirici yazılarla öğrenme fırsatını yakalayacak. Bölgemizin turizme merkezine dönüşmesi amacıyla yürüttüğümüz projelerimize büyük değerler kazandıracak Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, şimdiden Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlı olsun, yakın zamanda düzenleyeceğimiz törenle bu değerli projeyi Yeşilyurt’un hizmetine sunacağız “ diye konuştu.

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