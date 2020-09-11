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Bakan Kurum, tarımköy konutlarında incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Malatya ve Elazığ’da 5 bin civarında köy konutu inşa ediyoruz"

İHA

Malatya'da deprem konutlarında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kale ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan köy konutlarını gezdi. Kurum, depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'da 5 bin civarında köy konutunun yapımının sürdüğünü söyledi.

Bakan Kurum, tarımköy konutlarında incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Malatya ve Elazığ’da 5 bin civarında köy konutu inşa ediyoruz"

Malatya’da deprem konutlarında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kale ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan köy konutlarını gezdi. Kurum, depremden etkilenen Malatya ve Elazığ’da 5 bin civarında köy konutunun yapımının sürdüğünü söyledi.
Kale ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarında incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Bent Mahallesi’nde yapımı süren köy konutlarını da yerinde inceledi. Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Kurum, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Elazığ ve Malatya’da 24 bin 500 bağımsız bölümden oluşan konutların inşasına başladıklarını ifade eden Kurum, “Bunların bir kısmı şehir merkezlerinde bir kısmı da yerleşik alanlarda, köylerimizde ve vatandaşımızın tarımla uğraştığı, hayvancılık yaptığı alanlarda” dedi.

“Elazığ ve Malatya’da kırsalda yaklaşık 5 bin civarında köy konutu inşası yapıyoruz”
Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak adına hızlı bir şekilde sağlam ve imalat süresinin de çok hızlı olduğu çelik konstrüksiyon evler yaptıklarını dile getiren Kurum, “Bunların imalatlarını yapacağımızı daha önce söylemiştik. Şimdide imalatları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu gördüğünüz ev 15 gün içerisinde ince işçiliğiyle birlikte tamamlanabiliyor. Firmanın kapasitesine göre günde 1015 tane her firma üretimi sahada günlük itibariyle yapabiliyor. Hem Elazığ hem de Malatya’da kırsalda yaklaşık 5 bin civarında köy konutu inşası yapıyoruz. Doğanyol’da, Pütürge’de ve Kale ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Bu çerçevede hem şehir merkezindeki ilçe merkezindeki konutlarımızı hem de köy konutları dediğimiz çiftçimizin, vatandaşımızın yine köyünde, memleketinde yaşamasını temin etmek adına köy konutları projelerimizi birlikte inceledik. Tabii bu konutlarımızın yanında hemen ahırımız var. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarını bu ahırlarda bakabileceklerini ve hayvanlarını otlatabilecekleri bir projeyi hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bu projenin bir başka amacı da budur yani kırsal kalkınmayı sağlamak”
Bu projeyle köylerin daha güçlü hale geleceğini de dile getiren Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bunları yaptığımızda bizim köylerimiz daha da güçlü hale gelecek. Yani kırsal anlamda kalkınacağız. Bu projenin bir başka amacı da budur yani kırsal kalkınmayı sağlamak. Bu çerçevede amacımız bu örnek projeleri Türkiye’mizin her yerine yaymaktır. Nasıl şehir merkezlerinde sosyal konut talebi alıyorsak, köy yerleşik alanlarında da vatandaşımızdan gelecek talep doğrultusunda köy konutları, tarımköy uygulamalarını tüm ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 81 il valiliğine bir yazı gönderdik ve ‘Elinizde tarımköy uygulaması istediğiniz alanları çalışıp, bize gönderin’ dedik. Hızlı bir şekilde de bu uygulamaları yapacağız ve uzun vadede vatandaşımızın, çiftçimizin ödeyebileceği şartlarda kendilerine bu projeleri sunmuş olacağız. Bu köydeki, kırsaldaki dönüşümün bir modeli olacak. Giresun’daki selde de yine Elazığ ve Malatya’daki depremde de köy konutlarımız hasar gördü çünkü baktığınızda mühendislik alınmamış, kerpiç, yığma yapılardan oluşan ve depremlerle de ciddi anlamda hasar görmüş yapılar. Biz, nasıl TOKİ ile tüm Türkiye genelinde bir milyon sosyal konut rakamına ulaşıyorsak, inşallah köykent, tarımköy uygulamasıyla da yine şehirlerimizden gelen talep doğrultusunda kırsal kalkınmayı, köylerdeki dönüşümü sağlayacak bu adımı atmış olacağız. Buda yaylalarımızın, köylerimizin korunması geleceğe aktarılması açısından bunu çok önemli, çok önemsiyoruz. Aynı şekilde çiftçimizi desteklemek, uzun vadede aynı kira öder gibi şehir merkezinde nasıl sosyal konut uygulamasında konutların bedellerini ödüyorlarsa, kırsalda da köylümüz, çiftçimiz aynı şekilde kira öder gibi konutların fiyatlarını ödeyecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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