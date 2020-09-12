Ünlü oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testi pozitif çıktı ‘Zalo’ filminin setine korona engeli, 4 pozitif vaka daha çıktı Sermiyan Midyat, testinin negatif çıktığını duyurdu

Malatya’da çekimleri süren ‘Zalo’ isimli sinema filminin oyuncularından Halil Kumova’nın ani ölümünden sonra yapılan Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Set çalışanlarında da yapılan testlerde 4 kişinin daha testi pozitif çıkarken, ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ise testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi ‘Zalo’nun çekimlerine korona virüs engel oldu. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova’nın yapılan Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.

Yapılan testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha Covid19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, “Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova’nın vefat nedeni “şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid19 olası vaka” şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid 19 test sonucum negatif olarak çıkmıştır” bilgisini verdi.

Test sonucu pozitif çıkan film setindeki 4 kişinin karantinaya alındığı belirtilirken, filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat’ında İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

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