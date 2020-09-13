Sezona yenilgiyle başlayan Yeni Malatyaspor'da üzüntü hakim

Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 30 yenilerek sezona kötü başlayan Yeni Malatyaspor'da alınan yenilgiden dolayı ağızları bıçak açmıyor.

Süper Lig’in ilk maçında İstanbul deplasmanında Karagümrük’e 30 mağlup olan Malatyaspor’da alınan yenilgiden dolayı moraller bozuldu. Maç boyunca birçok pozisyona giren ancak golü bulamayan sarısiyahlılarda; ilk maçta yeni transferleden Tetteh ve Lukoki'yi sakatlıklarından dolayı forma giyemedi. Malatyaspor teknik ekibi, on birde sahaya çıkan Adem Büyük ve Christian Cueva'nın performasından ise memnun kaldı.

Karşılaşma boyunca mağlubiyete rağmen iyi performans sergileyen sarısiyahlılar özellikle Umut Bulut, Fofana ve Adem Büyük ile bulduğu bir çok pozisyondan eli boş döndü.

Sezona yenilgiyle başlayarak taraftarını üzene sarı siyahlılarda moraller bozulurken, yönetimin bu maçta özellikle eksikliği dikkat çeken bölgelere transfer yapmak için kolları sıvadıği bildirildi. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetimin stopere ve forvet mevkine transfer yapmak için bu hafta yoğun bir mesai içerisine gireceği belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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