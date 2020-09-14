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Kayısı da hedef 100 bin ton ihracat ile 500 milyon dolar MTB Başkanı Özcan: "Kayısı da artık yeni bir dönem başladı"

İHA

Kayısı da hedef 100 bin ton ihracat ile 500 milyon dolar MTB Başkanı Özcan: "Kayısı da artık yeni bir dönem başladı"

Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da bu yıl ihracatta hedef 100 bin ton ve 500 milyon dolar gelir. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de ürün alacağını belirterek, kayısı da artı yeni bir dönemim başladığını söyledi.
Türkiye’nin Avrupa Coğrafi İşaret belgesine sahip ürünlerinden biri olan Malatya kayısında yeni ihracat sezonu Ağustos ayı itibariyle başladı. Kentte 50 bin ailenin ekmek kapısı durumunda olan kayısı, pazarda da alıcı bulmaya başlarken, 110 dan fazla ülkeye de ihracatlar sürüyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, son 2 aya baktıklarında 2019 yılındaki ihracat rakamlarına paralel bir seyrin söz konusu olduğunu belirterek, “Bu da bizim için sevindirici bir durum. Şuanda dünyada zor bir pandemi süreci var. Covid19 salgını nedeniyle kuru kayısı ihracatında bir sorun olur mu diye kaygılandık. Ama çok çükür ihracatımıza baktığımız zaman geçen yıla oranla bir düşüş yaşanmadı” dedi.
2019 yılından kalan ürünlerin tükendiğini de belirten Özcan, kuru kayısı da artık yeni bir dönemin de başladığını dile getirdi. Bu yıl faaliyete geçecek olan lisanslı depoculuk ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ürün alacak olması nedeniyle kayısıda yeni bir sürece girdiğini ifade eden Özcan, “Malatya üreticisinin 30 yıllık hayalleri gerçekleşiyor. Biz Ticaret Borsası olarak TMO’nun ürün alabilmesi için en öncelikli ihtiyaç olan lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi için yoğun bir mesai harcadık. Şuanda kamuoyunun ve 50 bin üreticinin merakla beklediği TMO’nun bir an önce piyasanın belirleyicisi olarak fiyatları belirlemesidir. TMO Genel Müdürüne de çok teşekkür ediyoruz, sürekli istişare içerisindeyiz. En kısa sürede TMO’nun bu konuda kamuoyuna önemli bir açıklama yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kayısı da yeni dönemin başladığına işaret eden Başkan Özcan, “50 bin ailenin umudu olan ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin sağlandığı Malatya’da kuru kayısı da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesine sahip kayısımızda bu yıl 100 bin ton ihracat ile 500 milyon dolar gelir elde edilerek üreticimiz memnun olacaktır” dedi.
Kayısı da yeni pazarlara açılmak için de girişimlerin sürdüğünü belirten Özcan, 2020 yılının kayısı yılı olacağını daha öncede dile getirdiklerini ifade etti. Şuana kadar bu hedeflerinden şaşmadıklarını belirten Özcan, “Allah’a hamd olsun ihracatta herhangi bir sorun yok, Covid19 pandemisi nedeniyle önemli fuarlar iptal edildi, bu nedenle yeni pazarlara açılmamız biraz daha yavaşladı. Bu nedenle bu yılki en önemli hedefimiz mevcut pazarları korumak, ihracat rakamlarımızı korumak olacaktır” diye konuştu.
Başkan Özcan, bu yılki ihracat hedeflerini 100 bin ton ihracat ile 500 milyon dolar gelir ile taçlandıracaklarını da sözlerine ekleyerek bu sezonun Malatya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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