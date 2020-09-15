Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşiltepe Adli Tıp Caddesi yenileniyor.

Yeşiltepe bölgesindeki Seyran Mahallesi ile Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi arasında yer alan Adli Tıp Caddesi, yeni yüzüne kavuşuyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme gezisi sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “Çalışmalar tamamlandığında Yeşiltepe adı gibi yaşanılabilir çağdaş modern anlamda bir semtimiz olacak” dedi.

Malatya genelinde yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün ekiplerimizle gece gündüz demeden haftanın 7 günü 24 saat yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda 85 yerde yol asfalt şantiyemiz var; bir o kadar altyapı, MASKİ, su şantiyemiz var. Diğer taraftan çevre, kültürsanat, eğitim, sporla ilgili, fen işleri ile ilgili her alanda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve Malatya, mazisine layık istikbaline hazırlanacak” ifadelerine bulundu.



Başkan Gürkan’a teşekkür

Başkan Gürkan’ın inceleme gezisinde bulunan Seyran Mahallesi Muhtarı Zihni Dönmez ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, yıllardır Adli Tıp Caddesinin altyapısıyla, kaldırımıyla, aydınlatmasıyla düzenlenmesini beklediklerini kaydederek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

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