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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, özel halk otobüsü esnafları ile bir araya geldi

İHA

Gürkan, özel halk otobüsü esnafları ile bir araya geldi

Malatya’daki özel halk otobüsü işletmesi esnafları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, pandemi sürecinden dolayı zor günler geçiren esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.
Gündüzbey Mahallesinde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsleri Genel Başkanı Ercan Soydaş, Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut ince ile belediye yetkilileri de katıldı.
Toplantını açılışında konuşan Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sektörün sıkıntılarının çözümü noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’ın her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek “Göreve geldiği günden itibaren başkanımız, biz esnafların tüm sorunlarını tek tek çözüme kavuşturmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
Tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle her yerde olduğu gibi Malatya’da da şoför esnafının zor bir dönemden geçtiğini belirten İnce, “Özel halk otobüslerinin plaka bedellerinin 5 yıl faizsiz ertelenmesi, MOTAŞ tarafından yapılan kesintinin yüzde 2’e indirilmesi ve özel halk otobüslerinin yoğun hatlarda çalıştırılması gibi birçok desteği Başkanımız bizlere sunmuştur” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsleri Genel Başkanı Ercan Soydaş ise pandemi sürecinde yürürlüğe giren kanun ile özel halk otobüslerine destek verildiğini ve Türkiye’de 25 belediye tarafından bunun uygulandığını ifade etti. Malatya’da belediyenin esnafa farklı yardımlar ile destek olduğunu dile getiren Soydaş, Cumhurbaşkanımıza toplu taşımada kullanılan akaryakıtın KDV’den muaf tutulması konusunda taleplerimizi iletmiştik. Ancak Maliye Bakanlığımız bu konuya fazla sıcak bakmıyor. Türkiye sektörün önemli bir sorunu da ücretsiz taşıma. Bu konuda Aile Bakanlığımızla iletişime geçtik, en azından ücretiz biniş başına özel otobüslere taşımanın bedeli ödensin dedik. Ayrıca toplu taşımada da merkezi hükümet tarafından belediyelere bir kaynak ilave olarak aktarılsın talebinde bulunduk” diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, yasal mevzuat çerçevesinde minibüsçü ve özel halk otobüsçülerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Sektörün sorunlarının çözümü için her türlü desteği sağladıklarını da anımsatan Gürkan, pandemi sürecinde özellikle ayakta yolcu alınmaması ve yolcu kısıtlaması gibi uygulamalar nedeniyle de bir daralmanın olduğunu söyledi. 1 otobüsün çalıştığı hatta, pandemi nedeniyle 5 otobüs çalıştırmak zorunda kaldıklarını da dile getiren Gürkan, “Önceden o hatta çalışan tek otobüsümüz zararla çalışırken, 5 otobüsün aynı yere çalışması zararı daha da büyütüyor. Bende zaman zaman incelediğimde bazı hatlarda yüzde 72’e varan ücretsiz taşımayı görüyoruz. Bunu taşımak çok zor, sizin açınızdan da bizim açımızdan da. Bizim önerilerimiz şu olur, ücretsiz binişlerle ilgili devletin desteği muhakkak gerekli. Deniz taşımacılığında olduğu gibi toplu ulaşımda da mazotta ÖTV’nin kaldırılması gerekli. İnanıyorum ki bunla ilgili yasal bir düzenleme olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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