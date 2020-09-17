Malatya'da 24 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı

Malatya'nın silahla kendini vuran genç hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Gülbeyaz sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki M.K.'nın bulunduğu odadan bir el tüfek sesi gelmesi üzerine yan odada bulunan baba Y.K.oğlu M.K.'nın bulunduğu odaya koştu. Odada oğlunu kanlar içerisinde bulan baba Y.K. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

M.K.'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.