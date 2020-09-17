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Malatya’da ev karantinasına uymayan 10 kişi yurtlara yerleştirildi Vali Baruş: "Malatya için kritik süreç devam ediyor"

İHA

Malatya’da ev karantinasına uymayan 10 kişi yurtlara yerleştirildi Vali Baruş: "Malatya için kritik süreç devam ediyor"

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte yeni tip korona virüs kapsamında ev izolasyon kuralına uymayan 10 kişinin yurtlarda karantinaya alındığını belirterek, Malatya için kritik sürecin halen sürdüğünü, bu nedenle vatandaşların kurallara mutlaka uyması gerektiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığının 'Korona virüs denetimleri' genelgesi kapsamında Malatya’da Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve protokol üyeleri denetim gerçekleştirdi. İş yerlerine tek tek giren Vali Baruş, maske, hijyen ve mesafe konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Ticari taksileri de denetleyen Baruş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin temel amacının kentte korona virüsün yayılma hızını düşürmek olduğunu ifade etti. Malatya’da maske takma farkındalığının her geçen gün arttığını ifade eden Vali Baruş, kent genelinde 500’ün üzerinde denetim ekibiyle sürekli denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Ancak sadece denetimle bu salgının önüne geçilemeyeceğini de dile getiren Baruş, bu noktada halkın da gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini, aksi takdirde virüsü yakın zamanda atlatamayacaklarını söyledi.
Malatya için korona virüsle mücadelede kritik sürecin halen sürdüğünü kaydeden Baruş, “Buradan vatandaşlara duyurmak istiyorum. Lütfen sosyal hayatınızdan biraz fedakarlık yapın. Özellikle gençler, ve çocuklar gereksiz yere sokaklarda dolaşmasın, kalabalık ortamlara girmesin. Kalabalık ortamlar gerçekten büyük risk içeriyor, hastalığın bulaşma riski bu sıralar çok yüksek. Sokakta aldığımız virüsü ailemize götürerek çok üzücü sonuçlar yol açabiliyoruz. Ortalık yerde boş yere dolaşanları görünce üzülüyorum. Çünkü işi gücü olmadan sokaklarda kalabalık oluşturmanın aynı zamanda işi gereği çıkan insanlara da hastalığı bulaştırma açısında risk içeriyor" ifadelerine yer verdi.
Kentteki hastanelerde şu anda önemli bir yoğunluk olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, “Pandemi polikliniğinde uzun kuyruklar var, lütfen hastaneye düşmeden önce bu kurallara uyarsak hastaneye gitmek zorunda kalmayız. Yakınlarımızı kaybederek üzülmeyiz. Halen bu salgınla mücadele gerçekten can siper hane mücadele eden sağlık görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Vatandaşlara uyarılarını sürdüren Vali Baruş, “Aile ziyaretlerini, yemek davetleri, bir araya gelmeleri bir müddet kesinlikle keselim” ifadelerine yer verdi.
Hastanelerde testi pozitif çıkan vakaların evlerine götürülmesi amacıyla 10 araçlık bir ekip kurduklarını ve bu vakaların toplu araçlar yerine bu araçlarla evlerine bırakıldığını da belirten Baruş, karantinada olması gereken vakaların denetimlerinin sürdüğünü söyledi. Denetimler sırasında evlerinde bulunmayan vakaların tespit edilerek, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı yurtlarda zorla karantinaya alındığını dile getiren Vali Baruş, uygulama kapsamında 10 kişinin bu şekilde izole edildiğini de açıkladı.
Bir basın mensubunun, kurallara uymayanlara kesilen cezaların caydırıcı olup olmadığını sorması üzerine Vali Baruş, “Caydırıcı olup olmadığını Maliyeden gelen tahsil makbuzlarını görünce görürler. Şu anda tahsilata geçildi, bu kesilen cezaların tamamı tahsil edilecek. Yani maske takmamaktan 900 TL, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 3 bin 180 TL alınıyor. Yine kurallara uymayan iş yeri sahibi, esnaflardan aynı şekilde idari para cezası ve kapatmalar oluyor. Bu kapatma cezası kesinlikle uygulanacak, mahalle düzeyinde bunu uygulamaya gideceğiz. Eğer bu kurallara uymamakta inat edenler varsa, toplum sağlığını tehdit etmeye devam edenler varsa bunun sonucuna katlanacaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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