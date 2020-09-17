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Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6. bölge teşekkürü Başkan Sadıkoğlu: "6. Bölge Teşvikleri devam edecek, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunarım”

İHA

Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6. bölge teşekkürü Başkan Sadıkoğlu: "6. Bölge Teşvikleri devam edecek, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunarım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Malatya’nın 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kararın iş dünyasını sevindirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Malatya yatırımlarda devlet desteklerinden 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecek.
Malatya sanayisi ve ekonomisi adına büyük önem taşıyan gelişmeyi değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “21 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ilimizin 6. Bölge teşvikleri kapsamından 4. Bölgeye düşürülmesi şehrimizde derin üzüntüye sebep olmuştu. Malatya’mızın yeniden 6. Bölge teşviklerinden yararlanması için hazırladığımız dosya ile son iki haftadır yaptığımız kapsamlı çalışmalar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararın iptali için gerekli talimatları verdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Malatyalı hemşerilerimiz ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.
“İlk günden bu yana sürecin takipçisi olduk”
Kararın yayınlandığı günden itibaren gerekli adımları atarak sürecin takipçisi olduklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“21 Ağustos 2020 tarihli ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nın tüm detaylarını, ekleri ve atıfta bulunulan tüm maddelerini inceleyerek, gerekli bilgi destekleriyle birlikte yeni yasanın ilimize etkilerini ortaya koyan bir dosya hazırladık. Bu dosyayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, 6 Malatya milletvekilimizin tamamına ve çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na gönderdik. Son iki haftadır Ankara’da gerekli tüm görüşmeleri yaparak, 6. Bölge teşviklerinin Malatya’mız için ne denli önemeli olduğunu anlattık. Yaptığımız kapsamlı çalışmaların olumlu sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Bu önemli gelişme iş dünyası tarafından da memnuniyetle karşılandı”
Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na teşekkür
6. Bölge teşviklerinin devamı noktasında alınan karar için teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya ekonomisi ve sanayi için büyük bir önemi olan 6. Bölge teşviklerinin devamı noktasında alınan karar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese Malatya iş dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca iş dünyası olarak, bakanlıklar tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde yeni kararla ilgili resmi bir açıklamanın yapılmasını da heyecanla beklediğimizi belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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