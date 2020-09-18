Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli sarsıntıda, can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.54'te meydana geldi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi olarak açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-09-18 10:11:35



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