Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 09.54'de Hekimhan ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli korkuya neden oldu.

AFAD verilerine göre Hekimhan ilçesinde gece de 4.1 ve 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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