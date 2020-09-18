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Kahtalı ve Güder, Battalgazi bölgesindeki yatırımları inceledi Kahtalı: “Battalgazi’ye yatırımları elbirliği ile yapıyoruz”

İHA

Kahtalı ve Güder, Battalgazi bölgesindeki yatırımları inceledi Kahtalı: “Battalgazi’ye yatırımları elbirliği ile yapıyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımlar ve devam eden projeleri yerinde inceledi. Milletvekili Kahtalı, “Battalgazi’ye yatırımları elbirliği ile yapıyoruz” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte ilçeye kazandırılan ve devam eden yatırımları inceledi.
İlk olarak Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran’ı ziyaret eden Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, daha sonra ise Eskimalatya meydanındaki esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, esnafların sorunlarını dinledi.
Tarihi Ulu Cami’de restorasyon çalışmaları incelendi
Sonrasında ise 24 Ocak’ta yaşanan Sivrice depreminde hasar gören tarihi Ulu Cami’de gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceleyen Kahtalı ve Güder, Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan’dan bilgiler aldı.
Bölge Müdürü Doğan, yaşanan büyük depremde ilçedeki tarihi Ulu Cami’nin de hasar gördüğünü belirterek “Battalgazi Ulu Cami Malatya’mızın vitrin eseri. Bu anlamda sadece depremin izlerini silmeye yönelik değil Ulu Camimizin ne eksiği varsa onları da restorasyon çalışmasına dahil edeceğiz. İnşallah en kısa sürede de camimizin cemaatle buluşmasını sağlayacağız” dedi.
Kahveci: “İlçemiz güzel yatırımlarla buluşuyor”
İlçedeki yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ise ilçede birçok mahallenin depremde büyük hasar gördüğünü belirterek “Yaraların sarımına hemen başlanıldı. Yetkililer, depremzede aileleri için konut yapımına aralıksız devam ediyor. Bulutlu mahallemizde çelik konstrüksiyonlu evler yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir köy kent projesi olacak. Öte yandan tarihi Ulu Camimizde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ulu Cami Battalgazi ve Malatya’nın simgelerinden bir tanesi. İnşallah en kısa sürede aslına uygun olarak restore edilerek vatandaşlarımızın ibadetine açılacak” ifadelerine yer verdi.
Kavuk: “Başkanımızın büyük gayretler ortaya koyuyor”
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk’ta yaptığı konuşmada “Vakıflar Bölge Müdürümüz ile beraber yapılan tespitleri yerinde görerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. İnşallah kısa sürede bu çalışma tamamlanır ve ibadete açılır” ifadelerinde bulundu.
Başkan Güder: “Battalgazi belediyesi olarak sürekli sahadayız”
Daha güzel bir Malatya’yı ve Battalgazi’yi yeniden inşa ederek vatandaşların hizmetine sunmak için sürekli sahada olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise AK Parti Hükümeti olarak 2002 yılından bu yana ülkede ciddi reformlara imza attıklarını dile getirdi. Elazığ depreminin ardından bölgede depremzedeler için yapılan konutlarının yapımının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Güder, “İnşallah yılsonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Daha güzel bir Malatya’yı ve Battalgazi’yi yeniden inşa edip vatandaşımızın hizmetine sunmak için vekillerimiz de bizler de sürekli sahada ve bundan sonrada sahada olmaya devam edeceğiz. İlçemize çok güzel hizmetler kazandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz katlanarak devam edecek” şeklinde konuştu.
“Ulu Cami’yi inşallah kısa sürede ibadete açacağız”
Depremde hasar gören tarihi Ulu Cami’yi restore ederek kısa sürede vatandaşların ibadetine sunulacağının altını çizen Başkan Güder, şunları söyledi:
“Ocak ayında yaşanan depremde, Battalgazi’miz önemli ölçüde etkilendi. Etkilenen eserlerden bir tanesi de tarihi Ulu Cami’miz. Hem ibadet açısından hem de tarih bakımından bölgemizde önemli bir işlevi var. Depremden hemen sonra girişimlerimiz sonunda yetkililer bölgeyi ziyaret etti. Oluşan sıkıntıların giderilmesi noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından hemen tedbirler alındı. Vekilimiz ile yapmış olduğumuz incelemede Ulu Camimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra inşallah kısa sürede bu tarihi yerlerimiz hem ziyaret hem de ibadet açısından halkın istifadesine sunulur. Bununla alakalı olarak çalışmalar devam ediyor”
Bulutlu Mahallesi’nde depremzede aileleri için yapımı devam köy evleri ile ilgili de konuşan Güder, “Depremden en fazla etkilenen Bulutlu Mahallemizde yüzde 90’ın üzerinde bir yıkım gerçekleşti. Daha sonra yapılan zemin etüt çalışmaları sonrasında köyün tamamen taşınması konusunda bütün çalışmalar bitmiş oldu. Evlerin büyüklüğünün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderip gidermeyeceği noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Kısa sürede de bu konutların teslim edilmesini ümit ediyoruz. Kışa doğru giderken özellikle yüksek noktalardaki mahallelerimiz kış ile erken tanışıyorlar. Bu nedenle de konutların bir an önce yapılması gerekiyor ve vatandaşlarımızın da en azından kış gelmeden evlerine girmeleri için çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.
Milletvekili Kahtalı: “Battalgazi’de çalışmalar koordineli olarak yapılıyor”
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise ilçede yürütülen koordineli çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek “Yaptığımız incelemeler sonunda Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, ilçemizi çok güzel hizmetlerle buluşturmuş. Eskimalatya mahallesi bizim için önemli bir mahalle. Başkanımızda eskimalatya mahallesine özel olarak eğiliyor. Vatandaşlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Ocak ayında yaşanan depremden en fazla etkilenen illerin başında Malatya’nın geldiğini anımsatan Kahtalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Cumhurbaşkanımız depremin hemen ertesi günü Malatya’ya gelmişti. Depremin olduğu gece 3 bakanımız Malatya’ya geldi. Devletimin büyüklüğünü bir kez daha görmüş olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine kimse mağdur edilmeyecek. Gelincik Tepesi’nde bin 500 konut, Eskimalatya’da Meydanbaşı’nda 495 konut ve Bulutlu mahallemizde de 20 köy evi inşa ediliyor. Allah nasip ederse yılsonu itibariyle hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Ama ihtiyaca binaen hak sahibi olmayanlara da sosyal konut projesi kapsamında da kendi talepleri doğrultusunda inşallah onları da yapıp vatandaşlarımızın talebine sunacağız. Bu konutların yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”
Tarihi Ulu Cami’nin aslına uygun restore edilerek ibadete açılacağını vurgulayan Milletvekili Kahtalı, “Kadim Battalgazi’de hicretten 600 yıl sonra inşa edilmiş ve Alaeddin Keykubat döneminde yapılmış bir eser olan Ulu Camimizdeyiz. Bu camimiz defalarca tadilat görmüş bir camimiz. Geçtiğimiz günlerde de Malatya’mızın meydanında bulunan Yeni Camimizi ziyaret etmiştik. Oradaki tadilatla ilgili bilgiler aldık ve tadilatın hızlanması için de gerekli görüşmeleri yaptık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı aynı zamanda eski Bakanımızın Naci Ağbal’da gerekli desteği vereceğini söyledi. İnşallah bu ödenek ile beraber inşallah merkezde bulunan Yeni Camimizin onarımı ve Eskimalatya’da bulunan Ulu Camimizin biran önce ibadete açılması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ulu Camimiz en son 2007 yılında bir tadilat görmüştü. O yıl gördüğü tadilatta birçok şey ilave edilmiş buraya. Bu ilavelerin de tekrar kaldırılıp aslına uygun şekliyle yapılması içinde gayret edeceğiz. Kışlık bölümde hasarın biraz fazla olduğu görülüyor. Bir de minaremizde bir hasar var. İnşallah o hasarların da tamamı giderilerek en kısa sürede ibadete açılacak. Tarihi mekânların onarımı betonarme yapılardaki gibi olmuyor. Biraz daha ince işçilik gerektirdiği için zaman alıyor ama biz bunu en kısa zamanda aslına uygun restore yapabilmek için gayret içerisinde olacağız. Battalgazi belediye Başkanımız Osman Güder de çalışmaları çok yakın bir şekilde takip ediyor. İnşallah buranın inşasını kısa sürede bitirip ibadete açılmasını sağlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran’da “İlçemizde gerek deprem nedeniyle meydana gelen sorunları ve problemleri çözme noktasında, gerekse de pandemi sürecinde yaptığımız işleri hep birlikte istişare ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile pandemi süreciyle alakalı olarak vatandaşlarımızı da uyaralım. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. En kısa sürede bu hastalıktan kurtulalım istiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Kahtalı ve Güder daha sonra depremzede aileleri için yaptırılan konutları, Yeşilçam Sosyal Tesislerini, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Göztepe Mahallesi’ndeki park yapımını ve Bulutlu Mahallesi’ndeki deprem evlerini inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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