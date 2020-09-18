Malatya’da koronaya karşı sıkı tedbirler

Malatya’da yeni tip korona virüs (Covid19) salgını kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 29 şahsa maske takmamaktan, 2 şahsa ise karantina kurallarına uymamaktan para cezası kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 17 Eylül günü 10.00 ile 16,00 saatleri arasında gerçekleştirilen Covid19 denetimlerinin sonuçları paylaşıldı. 95 motorize ekip ile 463 personelin katıldığı denetimlerde bin 344 kişinin sorgulandığı belirtilirken, 29 şahsa maske takmamaktan, 2 şahsa ise karantina kurallarına uymamaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “2 pazar yeri, 140 lokantarestoran, 129 kafe, kahvehane, çay ocağı, 26 kır bahçesi, çay bahçesi, 8 düğün ve nikah yapılan yerler, 18 internet kafe, elektronik oyun yerleri, 113 berber, kuaför, güzellik merkezi, 13 park, piknik alanları, 26 alışveriş ve konaklama merkezleri, 5 luna park ve halı saha denetlenmiş, 7 işyerine ikaz tutanağı tanzim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Denetimler kapsamında 281’i toplu taşıma aracı, 230’u ise ticari araç olmak üzere toplam 945 aracın kontrol edildiği ve 4 araca 962 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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