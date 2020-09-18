Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk Yarı)

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Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

13. dakikada Yeni Malatyasporlu Chebake'in ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti.

18. dakikada Soner'in savunma arkasına attığı topla buluşan Halil Akpunar, İzmir ekibini deplasmanda öne geçirdi. 01

28. dakikada Göztepe kalecisi İrfan Can'ın Ndayishimiye'ye yaptığı müdahaleye hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi.

29. dakikada Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün penaltı golüyle skoru eşitledi. 11

36. dakikada Adem Büyük'ün kaleye uzak bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci İrfan Can'ın kucağında kaldı.

40. dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde topa ayağıyla dokunan Atınç'ın şutu az farkla dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Yeni Malatyaspor: Guido Herrera x, Chebake x, Ndayishimiye xx, Murat Akça x, Karim Hafez xx, Acquah x, Ahmed Ildiz x, Fofana xx, Christian Cueva x, Adem Büyük xx, Umut Bulut x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Hadebe, Bülent Cevahir, Zuqui, Berk Yıldız, Erkan Kaş, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz, Mustafa Eskihellaç, Jody Lukoki

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat x, Murat Paluli x Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir x, Yalçın Kayan x, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Mossoro x, Tripic x, Ideye x

Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Gassama, Hakan Çinemre, Kubilay Sönmez, Burekovic, Efe Binici, Ndiaye, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Halil Akpunar (dk. 19) (Göztepe), Adem Büyük (dk. 29 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: İrfan Can, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Göztepe), Chebake (Yeni Malatyaspor)

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