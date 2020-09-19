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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta bisiklet korteji

İHA

Yeşilyurt’ta bisiklet korteji

Her yıl 16 ile 22 Eylül arasında kutlanıp, bu yılki teması ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareket’ olan Avrupa Hareketlilik Haftasına üye olan Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubunun ortaklaşa düzenlediği ‘Bisiklet Korteji’ etkinliğine katılan 50 bisikletçi, sağlıklı bir hayat için pedal çevirdi.
Yeşilyurt Belediyesi ARGE Müdürlüğü, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Yeşilyurt Hareketleniyor’ sloganı altında ‘Bisiklet Korteji’ programı düzenledi.
Yeşilyurt Kent Konseyi önünde bir araya gelen 50 bisikletçi, Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarının konakların bulunduğu Lezzet Caddesine kadar sağlıklı ve dinamik bir hayat için pedal çevirdi.
Bisikletçileri bu anlamlı etkinlikte yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, küresel bir tehdit haline dönüşüp hızla yayılan yeni tip korona virüs ile etkin mücadele için herkesi spor yapmaya davet etti.
Her yıl 16 ile 22 Eylül arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasına destek vermek amacıyla güzel bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, spor yapmayı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe destek veren 50 bisikletçinin güzel bir farkındalık oluşturduğunu söyledi. Dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı mücadele etmek için herkesin daha fazla spor yapması gerektiğini de belirten Çınar, “Bilim adamları da sağlıklı bir hayat için herkesi spor yapmaya davet ediyor. Bizlerde bu tip etkinliklerle vatandaşlarımızın sağlıklı, dinç ve enerjik bir yapıya sahip olması için her türlü desteği veriyoruz. Hemşerilerimizin de daha fazla hareketliliğe ve spora önem vermesi gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek sportif yatırımlarımız gerekse de bu ve benzeri diğer sosyal sorumluluk projelerimizle sporun ve sporcularımızın her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz programın hayata geçmesini sağlayan herkese ve bizleri yalnız bırakmayan bisikletçilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle toplumda farkındalık oluşturacak etkinliklere devam edeceklerini belirten Başkan Çınar, “ Önümüzde hafta ekiplerimizle birlikte işyerlerimize bisikletle gelip daha fazla hareketlilik ve spor için güzel bir mesajda vermiş olacağız. Bununla birlikte ‘Yeşilyurt Hareketleniyor’ sloganımız altında önümüzde hafta Barguzu’da düzenleyeceğimiz yürüyüş etkinliğimize şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.
Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Ekici’de, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından toplumda farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, “22 Eylül tarihine kadar devam edecek olan bisiklet etkinliklerimize bugün itibariyle startını veriyoruz. Aynı zamanda Sayın Belediye Başkanımızın pazartesi günü işe bisikletle gidecek olması da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Sayın Başkanımıza bu açıdan teşekkürlerimi sunarken, bu güzel davranışının herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Pandemi döneminde sağlığımız için daha fazla hareketlenmemiz gerekmektedir. Bisiklet sporu dünyada bireysel ulaşım anlamında çok fazla önem verilmeye başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı bildirisini de ön plana koyup işe gidiş gelişmelerimizi ve alış verişlerimizi bisikletle yapmamız sağlığımız için büyük bir önem taşıyacaktır, herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Bisiklet sporunun daha geniş kesimlere ulaşması bakımından desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a tüm bisikletçiler adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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