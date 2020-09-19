Kendi sınıfında dünyanın 4'üncü uzun köprüsü 'Yeni Kömürhan' Köprüsü'nde, iki yaka birleştirildi



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde, stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki ve dünyada kendi alanında uzunluğuyla 4'üncü sırada yer alan 'Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası birleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Malatya-Elazığ illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Köprünün yapımı yüzde 99 tamamlanırken, sabaha karşı köprünün iki yakası birleştirildi. Yapımı tamamlandığında bölgedeki 16 il için geçiş noktası olacak köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir konuma sahip. Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli´nde de nihai beton kaplaması dahil tamamlandı. 'Özel teknolojik köprü' sınıfındaki köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısalacak.

İKİ YAKA BİRLEŞTİRİLDİ

Yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulamaya konulan tedbirlerle belirli bir düzeyde yürütülen çalışmalara, normalleşme sürecine girilmesiyle hız verildi. Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün yüzde 99'luk kısmı tamamlandı. Köprünün iki yakasına, iş makinelerine Türk bayrağı asıldı. Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin, bağlantı yolları ve ikincil işlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonunda hizmete açılması planlanıyor.

DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA

Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan gergin eğik kablolu Yeni Kömürhan Köprüsü, tamamlanan tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4'üncü sırada yer alıyor. Köprü orta açıklığını oluşturan 25 çelik segmentin 22'sinin imalatı, 20 segmentin de montajı tamamlandı. Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş olacak. İmalatında 7 bin ton çelik kullanılan köprüde, çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-09-19 15:10:47



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