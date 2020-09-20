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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, yol yenileme çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Çınar, yol yenileme çalışmalarını inceledi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Şahnahan Mahallesindeki yatırımları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şahnahan mahallemizin kimliğine, tarihine ve tüm güzelliklerine yakışacak hizmetlerde bulunuyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ile birlikte Şahnahan’a giderek devam eden yatırımları yerinde inceledi. Milli ekonomiye ciddi katkılar sunan tarım arazilerine sahip Şahnahan bölgesinde hayat standartlarını daha kaliteli bir düzeye ulaştırmak amacıyla ciddi yatırımlarda bulunduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tüm kırsal bölgelerinde olduğu gibi Şahnahan mahallesinin daha rahat ve daha konforlu bir yaşam hüviyetine bürünmesine önem verdiklerini söyledi. Şahnahan’ın en güzel hizmetlere kavuşması adına çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Çınar, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ tarafından içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlan bölgelerde bize olan ara sokaklardaki yolları daha güzel ve akıcı hale getirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, fınısherli sıcak asfalt ve greyderle yol yenileme, bakım ve tamirat çalışmalarını sürdürmektedir. Planlı bir şekilde ilerleyen çalışmalar sırasında şu ana kadar yaklaşık 3 bin tona yakın malzeme serimi yaptık, ilerleyen zamanlarda 2 bin tona yakın daha malzeme serimi yapıp yolumuzu daha güzel bir seviyeye ulaştıracağız. Ekiplerimiz aşırı kullanım ve yağışlardan dolayı yıpranan 2 km’lik yolun standardını yükseltmek adına büyük bir özveriyle çalışıyor. İçme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarının yanı sıra aydınlatma direkleri de yenilenen yolumuzu sıcak asfalt ile daha güvenli, daha akıcı ve daha güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Şahnahan bölgemizde eksikliği hissedilen yatırımları belirli bir plan ve program halinde yerine getirmeye özen göstermekteyiz. Bizim tek gayemiz; Yeşilyurt’un her noktasında yaşayan hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu yaşam olanaklarına kavuşmasıdır. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için 7/24 mesai yapıyoruz, gittiğimiz her yerde de güler yüzle karşılanıp dualarla uğurlanıyoruz. İnsanı merkeze alan yatırımlarımızla bir yandan ilçemizi imar ederken diğer taraftan gönülleri ihya etmeye çalışıyoruz. Şahnahan’da bizleri güzel sohbetleri ve muhabbetleriyle ağırlayan, dualarıyla gücümüze güç katan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın yenilenen yollarda huzur içerisinde oynaması, vatandaşlarımızın gerek evlerine gerekse de bahçelerine gidip gelirken güven içerisinde yolculuk etmesi bizim için en büyük mutluluktur. Şahnahan’ın kimliğine, tarihine ve tüm güzelliklerine yakışacak hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.
Şahnahan Mahallesi sakinleri de yenilenen yollardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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