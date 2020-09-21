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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar mesaiye bisikletle geldi

İHA

Başkan Çınar mesaiye bisikletle geldi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yılki teması ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareket’ olan Avrupa Hareketlilik Haftasına destek verip, daha hareketli ve daha sağlıklı bir yaşam konusuna dikkat çekebilmek amacıyla işe bisikletle gitti.
Yeni haftanın ilk mesaisine başlamak üzere sabah saatlerinde evinden çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başına kaskını taktıktan sonra bisikletin binip Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına kadar pedal çevirdi.

“Sağlıklı ve dinamik bir hayat için mutlaka spor yapalım”
Sağlıklı bir toplum modeli için herkesin spor yapması ve bisiklet sürmesi gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2002 yılından beri kutlanan, ülkemizde de Türkiye Belediyeler Birliğinin destek verdiği Avrupa Hareketlilik Haftasına katkı sunmak amacıyla toplumda farkındalık oluşturacak etkinliklerimize bugün bir yenisini daha ekledik. Türkiye Belediyeler Birliğinin yönlendirmeleri neticesinde bizlerde vatandaşlarımızın daha hareketli olmaları adına farklı etkinliklerin altına imza atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubumuza bağlı 50 bisikletçimizin katılımıyla bisiklet turu düzenlemiştik. Bisikletçilerimiz Kent Konseyimiz ile Lezzet Caddesi arasında pedal çevirdikten sonra daha sonra Arapkir’e kadar pedal çevirip burada kamp yaptılar. ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareket’ temasıyla 16 ile 22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bizlerde yeni haftanın ilk mesaisine başlamak üzere evimizden işimize kadar bisikletle geldik. Avrupa Hareketlilik Haftasına destek vermenin yanı sıra bisiklet sürmeyi daha fazla teşvik etmek amacıyla toplumda güzel bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir yaşam için hepimizin hareketli olmamız, spor yapmamız ve bisiklet sürmemiz gerekmektedir. Ne kadar hareketli olursak vücudumuzda o kadar sağlıklı olur, daha dinamik ve sağlıklı bir hayat yaşarız. Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Ekici ile birlikte bugün öncelikle güvenli yolculuk için kaskımızı taktık ve pedallarımızı sağlıklı bir hayat için çevirdik, gerçekten çok güzel oldu, daha dinamik bir şekilde yeni haftanın ilk mesaisine başlayacağız. Tüm etkinliklerimizin amacı; karbon gazı emisyonunun salımının azalması ve çevre dostu ulaşım modellerinin yaygınlaştırılmasını desteklemek bununla birlikte sıfır atık projelerine destek vermektir. İnsanlarımızı hareketlendirmek ve dinamik hale getirmek amacıyla etkinliklerimize devam edeceğiz. İnsanlarımızın daha hareketli bir yaşama sahip olması adına elimizden geleni yapıyoruz. Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için maske, temizlik ve mesafenin yanı sıra mutlaka spor yapıp, vücut direncini artırmalıyız. Bilim adamlarımızın daha çok hareketli olmanın vücuda direnç kazandıracağı ve pandemiye karşı daha dirençli olunabileceği konusunda uyarıları var, bunları dikkate alalım ve spor yapmayı ihmal etmeyelim” dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TEKNOFEST Uçan Araba Proje Yarışmasında "Huma” isimli uçan arabayla finale kalıp, 2427 Eylül'de Gaziantep’te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 festivaline katılmayı hak kazanan Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi 'Anatolia' takımına da başarı dileklerini gönderdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a eşlik eden Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Ekici de daha sağlıklı ve dinamik bir hayat için herkesi bisiklet sürmeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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