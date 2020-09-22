Otobüsle esrar sevkiyatına geçiş yok

Otobüsle esrar maddesi sevkiyatı yapan yapan bir yolcu ile muavin yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Elazığ yolunda uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu bir otobüs firmasında yolcu olarak bulunan E. E. A. ve otobüs muavini A. U. K. isimli şahısların valizinde yapılan aramada, 2 kilo 515 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında TCK 188 maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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