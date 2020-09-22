Sağlık çalışanı, yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya'nın evine giderken otobüste yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Türkiye'de, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun şekilde çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece-gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya da yoğun mesai sonrasında evine giderken otobüste uyuyakaldı. Yorgun olduğu gözlenen sağlık çalışanı yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi. Sağlık çalışanının otobüste uyuduğu anlar, otobüsteki bir başka yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-09-22 14:22:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.