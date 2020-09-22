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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlyas Mahallesi kitap kafe projesinde sona yaklaşıldı

İHA

İlyas Mahallesi kitap kafe projesinde sona yaklaşıldı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt İlyas Mahallesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kitap Kafe’yi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kafemiz gerek iç ve dış tasarımıyla gerekse de raflarında ki eşsiz kaynaklarıyla mahallemize farklı bir hava katacak olup, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kitaba ulaşımını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kitap Kafe’yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada açıklama yapan Çınar, Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafe gibi eğitim yatırımların sayısını artırdıklarını ifade ederek, "Bir toplumun geleceğe daha aydınlık ve umutla bakması, o toplumdaki okuma oranının seviyesine bağlıdır. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülke genelinde sayısı artarak devam eden Millet Kıraathanelerini Malatya’da ilk açan belediye olarak, o günden bugüne kadar eğitim merkezlerimizin sayısını sürekli artırmakta, kitaba ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, ilçemizin neresine giderse gitsin mutlaka ya bir Millet Kıraathanesi, ya Gençlik Merkezi, ya Kültür Merkezi, ya da Kitap Kafelerle karşılaşabilir. Bu kapsamda, İlyas Mahallesinde yaptığımız ziyaretler ve seçim zamanında halkımızın bizden Kitap Kafe talebi olmuştu, bizlerde arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler ve saha incelemeleri neticesinde bu güzel ve şirin mahallemize her yönüyle modern, nezih alanlara sahip, eşsiz eserlerin raflarında yer aldığı güzel bir Kitap Kafe kazandırmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Binamızın iç tefrişatında sona yaklaştık, raflarımız ve koltuklarımız yerini aldı, binanın çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Sakin ve sessiz ortamıyla kitap okumak ve ders çalışmak isteyenlerin adresi olacak şekilde hazırlayacağımız İlyas Mahallesi Kitap Kafemizi Ekim ayı içerisinde kitapseverlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yeter ki hemşerilerimiz okumak ve araştırmak istesin, bütün imkânlarımızı seferber ederiz. Bugüne kadar eğitim yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle bölgemize örneklik teşkil edecek çok kıymetli eserleri Yeşilyurt’umuza kazandırdık. İlyas Mahallesi Kitap Kafe’de bu yatırımlara yeni güzellikler katacaktır. Bentbaşı, Melekbaba, Kaynarca ve Çarmuzu gibi mahallelerimizde ikâmet eden vatandaşlarımızın da değerlendirebileceği çok güzel okuma ve ders çalışma alanını Yeşilyurt’umuza kazandırmış olacağız. Kitap Kafemiz şimdiden hâyırlı uğurlu olsun. Hemşerilerimize verdiğimiz bir sözü daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz” dedi.

“İlyas ve bu bölgedeki mahallelerimiz güzelleşiyor ve değişiyor”
İlyas mahallesinin farklı sokaklarında aydınlatma, kaldırım yenileme ve yol düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun her noktasında devam eden yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızla kentimizin mimari yapısı ve estetik yönüne farklı yenilikler katmaya devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz burada ki yollarımızın daha akıcı ve konforlu olması, yürüyüş yollarının düzgünlüğü ve aydınlatma gibi çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeşilyurt’un neresine gidersek gidelim orada belediye hizmetlerini görebiliyoruz, hemşerilerimizin de memnuniyetini yakından hissetmek bizi daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Sahada ki çalışma potansiyelimizi her gün üzerine koyarak sürdürüyoruz. Sokak ve cephe sağlıklaştırmaları ve kaldırım yenileme çalışmalarımızın dışında alternatif yol güzergahları açarak vatandaşlarımızın hayat standartlarını daha kaliteli düzeye ulaştırmaya çalışıyoruz. İlyas mahallemizdeki yol güzergahının her
iki tarafının Türk Bayraklarıyla donatılması ise çok güzel bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladı. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle İlyas Mahallemiz ve bu bölgedeki diğer mahallelerimiz ve sokaklarımız daha da güzelleşecek ve yaşam kalitesi artacaktır. Çalışmalarımızın planlı ve programlı ilerlemesinde katkılarını esirgemeyen başta muhtarımız olmak üzere buradaki esnaflarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Mahalle sakinleri adına başkanımıza teşekkürler”
İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin de, Kitap Kafe projesi başta olmak üzere yol yenileme, kaldırım düzenleme ve aydınlatma çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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