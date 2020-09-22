7 mahallenin kanalizasyon sorunu çözüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 mahallenin kanalizasyon sorunu çözüldü

İHA

7 mahallenin kanalizasyon sorunu çözüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Battalgazi İlçesinde 7 mahallenin kanalizasyonunu doğu kolektörüne bağlanarak akarsulara kanalizasyon sularının karışmasının önüne geçilmiş oldu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte MASKİ tarafından yürütülen kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.
Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı vatandaşlar tarafından mahalle girişinde Allah için kurban kesilerek karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

“Çalışmalarımızı Mart ayında bitirmeyi hedefliyoruz”
Yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili olarak bilgiler aktaran MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, “Sayın Başkanımızın direktifleri ve talimatları doğrultusunda başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında, akarsulara hiçbir şekilde kanalizasyon sularının karışmaması adına kanalizasyon alt yapısı eksik olan tüm mahalleleri projelendirdik ve etap etap çalışmalara başladık. Biz bu bölgede 7 Mahalle ve 5 bin nüfusu ilgilendiren başlangıç noktası Yarımcahan Mahallesi olan çalışmaların yaklaşık 5 kilometrelik kısmını tamamladık. Yaklaşık 40 kilometre olarak yapılmasını planladığımız kanalizasyon şebeke çalışmamızın yaklaşık maliyeti 10 milyon lira. Herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde çalışmalarımızı önümüzdeki yılın Mart ayında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır” dedi.

“Ekiplerimiz sahada en iyi hizmeti sunmanın gayretinde”
Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleriyle sahada olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Malatya’ya en iyi hizmeti sunma noktasında ilgili tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma içerisindeler. Yapılan hizmet ve yatırımları bizzat yerinde inceleyip vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sahada sürekli olarak çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarını, Yol asfalt şantiyelerini, Park ve bahçeler dairesini, Ulaşım dairesine ve Fen işleri Dairesinin çalışma yaptığı yerlere giderek çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Hakikaten bugün Malatya’da yaklaşık 85 tane Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın şantiyemiz var, bir o kadar da MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyesi bulunmakta. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında 7 mahallemizin kanalizasyonunu doğu kolektörüne bağlayarak akarsularımıza kanalizasyon sularının karışmasının önüne geçilmiş oldu. Arkadaşlarımıza şu talimatları verdik 2 yıl içerisinde Malatya’da asfaltsız, susuz ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerimiz kalmasın dedik ve arkadaşlarımızın bu konuda yoğun çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı MASKİ Genele müdürümüze ekibine ve sahadaki bütün ekiplerimize yoğun ve gayretli çalışmalarında dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu çalışmaların Malatya’mıza ve burada ki 7 mahallemize de hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Malatya’nın genelinde Büyükşehir Belediyesinin emeğini görüyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la birlikte bu bölgede MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımları yerinde incelediklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise yaptığı konuşmada, “Daha önce Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol ve Kale İlçelerini MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileriyle gezdik. Gittiğimiz her yerde, her köyde, her mahallede o ilçede Büyükşehir Belediyemizin elinin değdiğini, izini, emeğini ve memnuniyetini gördük bunlardan dolayı mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’nın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürümüz de burada büyük bu proje yapmışlar ve inşallah 7 yerleşim yerimiz kanalizasyonla kavuşmuş olacak. Bu çalışmalarından dolayı kıymetli Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum bu çalışmaları hızlanarak ve büyüyerek devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Muhtarlarından Başkan Gürkan’a teşekkür
Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan, Karatepe, Karaköy ve Karakaş mahalle muhtarları yapılan hizmet ve tarımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
Yarımcahan Mahalle Muhtarı Hasan Herdili konuşmasında, “Bugün bizim için tarihi bir gün. Yedi mahallemizin kanalizasyona kavuşması bizleri son derece mutlu etmiştir. Yapılan çalışmayla daha önceden açıkta ve derelere akan kanalizasyon suları artık görüntü ve pis kokulara sebep olmayacak. Bizim için gerçekten anlamlı ve büyük bir proje. Bu hizmetin gelmesinde katkısı bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan çalışmalardan son derece mutlu olduğunu belirten Karatepe Mahalle Muhtarı Ramazan Karataş ise “Yıllardır bitmeyen bir sorundu. Böyle bir projeye imza attıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Karaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Öztürk ve Karakaş Mahalle Muhtarı Şevket Yavuz ise konuşmalarında, “Bu bizim 40 yıllık kangren olmuş sıkıntımızdı. Başkanımızdan Allah razı olsun bizi bu sıkıntıdan kurtardı. İnşallah bu güzel hizmetleri devam eder” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta ekipleri bisikletli denetim yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri bisikletli denetim yaptı
Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
Milletvekili Kahtalı’dan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan hayırlı olsun ziyareti
Malatya'da STK'lardan destek ödemesi açıklaması
YEREL HABERLER Malatya'da STK'lardan destek ödemesi açıklaması
Yoğun mesai sonrası otobüste uykuya yenik düştü
YEREL HABERLER Yoğun mesai sonrası otobüste uykuya yenik düştü
Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret Başkan Güder’den gönül belediyeciliği vurgusu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezine ...
3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı başladı
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel ...
İlyas Mahallesi kitap kafe projesinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER İlyas Mahallesi kitap kafe projesinde sona yaklaşıldı
Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na kütüphane açıldı
Adem Büyük ile Cueva'nın performansı Hamzaoğlu’nu mutlu ediyor
YEREL HABERLER Adem Büyük ile Cueva'nın performansı Hamzaoğlu’nu ...
Sağlık çalışanı, yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, yorgunluk nedeniyle uykuya yenik ...
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle tanışmak istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle ...
Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için destek istedi
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, kırtasiye malzemesi satan esnaf için ...
Otobüsle esrar sevkiyatına geçiş yok
YEREL HABERLER Otobüsle esrar sevkiyatına geçiş yok
MGC Başkanı Güner'dan "alım fiyatı" çağrısı
YEREL HABERLER MGC Başkanı Güner'dan "alım fiyatı" çağrısı
Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı
YEREL HABERLER Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı
Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu
YEREL HABERLER Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu
Malatyalı sporcu kuzenler başarılı döndü
YEREL HABERLER Malatyalı sporcu kuzenler başarılı döndü
Korona çağrı merkezi oluşturuldu
YEREL HABERLER Korona çağrı merkezi oluşturuldu
Malatya’da başlatıldı, diğer hastanelere örnek oldu Temassız asansöre tam not
YEREL HABERLER Malatya’da başlatıldı, diğer hastanelere örnek ...
Sadıkoğlu: “Üreticimizin emeği ve alın teri için önemli bir gelişme”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “Üreticimizin emeği ve alın teri için ...
Malatya'da ilk "Okulum Temiz" Belgesi" TED Kolejine verildi
YEREL HABERLER Malatya'da ilk "Okulum Temiz" Belgesi" TED Kolejine ...
Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı
TMO ilk kayısı alımını yaptı
YEREL HABERLER TMO ilk kayısı alımını yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X