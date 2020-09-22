Gençleri zehirleyenlere geçit yok

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Malatya’da, gençleri zehirleyenlere geçit verilmeyerek, bin 293 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilip, 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şahıstan, bin 293 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında TCK 188 maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı.

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