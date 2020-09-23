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Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü

DHA

Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, otobüste uyuyakaldığı videosu sosyal medyada paylaşılan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli doktor Ensar Büyükkaya, nöbet çıkışı yorgunluktan uyuyakaldığını söyledi. Büyükkaya, "Beni bu süreçte en çok üzen olay, Ankara'daki saldırı oldu. Sağlık çalışanlarının kapıya yığıldığını gördük. Tek isteğimiz bunların olmaması" dedi. 
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun olarak çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, acil serviste doktor olarak görev yapan Ensar Büyükkaya da mesai sonrası evine giderken, otobüste uyuyakaldı. Yorgun olduğu gözlenen Büyükkaya, yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi. Doktor Büyükkaya'nın uyuduğu anlar, otobüsteki başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve video sosyal medyada paylaşılınca ilgi gördü. 
'BUNLAR OLMAMASI GEREKEN GÖRÜNTÜLER'
Otobüste uyuyakalan doktor Ensar Büyükkaya, çok yoğun çalıştıkları için bu görüntülerin kendileri için sıradan olduğunu belirterek, şunları söyledi: 
"Benim için diğer günlerden farkı yoktu. Çoğu sağlık çalışanı için de öyle. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bayağı yoğunuz. Yani bizim için sıradan bir olay ama demek ki vatandaşımızın ilgisini çekmiş. Ben 2 aydır acilde çalışıyorum. O anda bir sabah nöbeti çıkışıydı. Sabah nöbetlerinde akşam 5'ten sabah 8'e kadar. Bir sabah nöbeti çıkışında biraz yorgunluk oldu, ben de otobüse kendimi atmamla uyuyakalmışım. Bir vatandaşımız da bunu çekmiş, o görüntüleri paylaşmış. İnsanlarımız virüse karşı uyarıları dikkate alsın. Maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun. Ama beni bu süreçte en çok üzen olay, Ankara'daki saldırı oldu. Sağlık çalışanlarının kapıya yığıldığını gördük ve bunlar olmaması gereken görüntüler. Tek isteğimiz bunların olmaması. Bunun yanında da pandemi önlemlerine dikkat edecekler. Ama insanlarımızdan ilk isteğimiz, daha fazla anlayışlı olmaları."DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-09-23 11:07:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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