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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samanlı gündemi değerlendirdi

İHA

Samanlı gündemi değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasını istediklerini belirterek, "Buradan tekrar haykırıyoruz, Türk Tabipler Birliği denen derneğin kapatılması lazım" dedi.
MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, yaptığı basın açıklaması ile ülke gündemini değerlendi. Başkan Samanlı, Türk Tabipler Birliği (TBB) konusuna da değinerek, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Türk Tabipler Birliği denen topluluğun bu güne kadar ki ,HDP ye verdiği desteği, Abdullah Öcalan’a istedikleri özgürlükleri herkes bir kenara koymalı. Yaptığı açıklamadan sonrada Tabipler Birliğine destek veren kişilere baktığımız zaman vatanına ihanet etmiş, vatanından kaçmış, yurt dışına sığınmış nice insanları Türk Tabipler Birliğinin açıklamasına destek verdiğini gördük. Onları desteklediğini gördük. Bundan da yola çıkarsak şunu anlayabiliriz ki Sayın Genel Başkanımın izlediği yol doğru yoldur. Bunu herkesin iyi anlaması lazım, iyi idrak etmesi lazım. Bizim derdimiz vatansever doktorlarımızla, sağlık çalışanlarımızla değil. Hele şu durumda verilen mücadele de yapılan işleri ortadayken, Covitd19 ile ilgili kalkıp da böyle bir açıklamayı yapmalarının genel amacı neydi. Genel Başkanımızın iyi anlamamız lazım. Neden iyi anlamamız lazım çünkü orada bütün tabipleri kapsadığını düşünen bir birliğin aslında gerçek vatansever tabiplere hizmet etmediğini, vatana ihanet ettiğini, vatan hainleriyle birlikte olduğunu anlatmak istedi sayın genel başkanımız. Bu doğrultuda bizde buradan tekrar haykırıyoruz Türk Tabipler Birliği denen derneğin kapatılması lazım" ifadelerini kulandı.

“Türkiye eski Türkiye değildir”
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye ile ilgili sözlerini hatırlatıp, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına parmak basan Samanlı, "Geçmişi hatırlatmak istiyoruz. Nasıl denize döküldüklerini herkes biliyor. O zaman da Fransa’nın arkanızdayız siz gidin saldırın deyip iş ciddiye binince Türkiye hücuma kalkınca kaçıp gittiğini ve bunları ortada bıraktıklarını unutmasınlar. Yine geliriz, yine o denize onları atmasını çok iyi biliriz. Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor bundan da bazıları rahatsız oluyor. Rahatsız olmalarında hiçbir sakıncası yok, hiç gocunmayız. Amacımız Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesidir. Cumhur İttifakı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin yanındayız” dedi.

“Milli konularda devletimizin yanında olmamız gerekiyor”
Mesut Samanlı, milli konularda devletin yanında olduklarına dikkat çekip, “Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye tarihinde olmayan bir çalışma görülmektedir. Tabi bunu da iyi anlamamız lazım. Buradaki amacın ne olduğunu iyi idrak etmemiz lazım. Önce çıkacak olan gaz miktarını küçümsediler. Onunla alay etmeye çalıştılar içimizdeki hainler. Burada bir 65 Milyar dolarlık bir gaz rezervi vardır. Buda Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacıdır. Ama bu sadece tabi ilk görünen, daha orada rezerv yataklarının olduğu ve bunların da çıkarılacağı konuşuluyor. Bundan rahatsız oluyorlar. 2023 de Türkiye’mizi inşallah daha güzel günler beklemektedir” şeklinde konuştu.

Muhalefete sert tepki
Muhalefet partilerinin tutumunu de sert bir şekilde eleştiren Samanlı, "Muhalefetlik görevi yanlış algılanıyor. Muhalefet demek her şeyi de eleştirmek anlamına gelmez. Muhalefet demek iktidarın yaptığı yanlış şeyleri eleştirmek anlamına gelir ama biz ülke menfaati olan şeylerin de eleştirildiğini görüyoruz. Dış basın Yunanistan'ın bile tepki gösterdiği şeye önce içimizdeki muhalefet tepki gösteriyor. Ondan sonra Yunanistan, Fransa, Amerika tepki gösteriyor. Yani bunu iyi anlamamız lazım. Burada yapılmak istenen nedir. Bugün birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Özellikle dış politikada siyaset yapılmaz, dış politikada muhalefet yapılmaz, eleştiri yapılma, bu siyaset malzemesi haline getirilmez. Bu burada hükümetin yaptığı olumlu her şeyde destek olmamız lazımdır. Tabi ki muhalefet partisi muhalefet ligini yapacaktır, eleştirisini yapacaktır. Ama olumlu olması gerektiği yerde de olumlu eleştirisini yapmak zorundadır” dedi.
İyi Parti’nin kurultayına da temas eden Samanlı, “ En son İYİ Partinin hafta sonu olan kongresinde Sayın Meral Akşener’in açıklamalarını gördük. Gerçekten herkesin dalga geçtiği, gülüp geçtiği bir açıklaması vardı. Sayın Akşener orada yaptığı muhalefet açıklamalarıyla, Türkiye'nin büyümesine engel olacak açıklamalarla neyi kastetmiştir, neyi anlatmaya çalışmıştır. Israrla orada Türk Tabipler Birliğine vatan hainlerinin oluşturduğu bir birliğe selam göndererek neyi anlatmaya çalışmıştır ya da neyin muhalefetini yapmıştır. Muhalefet mantıklı olmalıdır, muhalefet yerinde olmalıdır, muhalefet anlamlı olmalıdır. Onun haricindeki muhalefet, muhalefet değildir, vatan hainliğidir” şeklinde konuştu.
Cumhur ittifakının önemine de işaret eden Mesut Samanlı, “İşte burada bir kez daha Cumhur İttifakının önemi ve değeri ortaya çıkıyor. Biz siyaseti ve ittifakı bir yerlere gelmek için yapmıyoruz. Ülke menfaatine devletimizin büyümesi için yapıyoruz. Onun için de bugün AK Parti ile bir Cumhur İttifakımız oldu. Bu Cumhur İttifakının kurulmasındaki temel amaçlar bu içimizdeki hainlere de karşı durmak, güçlü durmaktır” ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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