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Malatya 1. OSB’nin arıtma kapasitesi yüzde 65 arttırılıyor

İHA

Malatya 1. OSB’nin arıtma kapasitesi yüzde 65 arttırılıyor

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve ihalesi tamamlanan “Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projesi” ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin su arıtma kapasitesi yüzde 65 arttırılacak.
Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya merkezli Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya’nın ajans olarak faaliyet gösterdikleri iller arasında sanayisinin en fazla gelişen il olma özelliğini taşıdığını söyledi. Yoğunlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinin genişleme yatırımlarıyla yatırımcılara yeni parsellerin oluşturulduğunu ifade ederek, “Arıtma tesisinin kapasitesinin yetersizliği sebebiyle boyahane gibi yoğun arıtma ihtiyacı olan entegre tekstil yatırımlara tahsis yapılamamaktaydı. Bu sorunun çözülmesi için ajansımız tarafından desteklenecek proje ile 24.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisinin, mekaniksel ve elektriksel ekipmanlar ile desteklenerek 40.000 m3/gün kapasitesine çıkarılması amaçlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi ile bölgeye yatırım yapmak isteyen ancak arıtma tesisi kaynaklı tahsis problemi yaşayan yatırımcılara yeni yer tahsisi edebilecek, sonuç olarak üretime, ihracata ve istihdama doğrudan katkı sağlanacaktır” diye konuştu.
Malatya’nın bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Yoğunlu, şöyle konuştu:
“Ajans olarak bölge illerimizin kalkınmasına yönelik önemli projelere destekler sağlıyoruz. Ajansımızın faaliyet alanında yer alan cazibe merkezlerinden biri olan Malatya’ya da desteklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Verimlilik ve Kapasite İyileştirme Projemiz de bunlardan bir tanesi. İlimizin kalkınmasına ve sanayisinin gelişmesine yönelik önemli bir proje. Projemizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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