Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Mahallelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.

Malatya’nın genel durumu ve iş dünyası konusundaki sorunların konuşulduğu ziyarette ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, İş adamları olarak Başkan Güder’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yaptığı başarılı çalışmaları her zaman takdir ettiklerini söyledi. Medeniyetin Kalbi Battalgazi ilçesini gururla gezdirdiklerini belirten Özel, her zaman Başkan Güder’in yanında olacaklarını ve çalışmalarını destekleyeceklerini dile getirdi.



“Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor”

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, “Çok değerli başkanımıza bizlere kıymetli zamanlarını ayırdığı için teşekkürlerimizi sunuyorum. Başkanımız ile daha önceden de tanışıyorduk. Başkanımız çok güzel işlere imza atıyor. Başkanımız mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerini ortaya koyuyor. İş adamları olarak Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve başkanımızı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Malatya için hep birlikte çalışacağız”

Sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederek Malatya için hep birlikte çalışacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Asra ayak uydurmak, asırla beraber hareket etmek her zaman güzeldir. Dernek başkanımız ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız, eskimeyen dostlarımızla birlikte bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Her insan bulunduğu konumda insanlara hizmet etme adına bir takım çalışmalar sergiliyor. Belediye Başkanı olarak bizlerde sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Malatya için hep birlikte çalışacağız. Battalgazi ilçemizde özellikle mahallelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Asrın İşadamları Derneği de toplumun ihtiyaç ve gereksinimlerine göre çalışmalar sergiliyorlar. Özellikle konut noktasında çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Gerçekleştirilen bu ziyaretten ötürü Asrın İşadamları Derneği Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.