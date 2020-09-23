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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de hobi bahçesi projesi

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediyesi tarafından Özel Sera Projesi ile ekonomiye kazandırılan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanda incelemelerde bulunarak, "Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar, AK Parti ailesi olarak göğsümüzü kabartıyor" dedi.

Battalgazi’de hobi bahçesi projesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediyesi tarafından Özel Sera Projesi ile ekonomiye kazandırılan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanda incelemelerde bulunarak, “Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar, AK Parti ailesi olarak göğsümüzü kabartıyor” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediyesi’nin Nisan ayında Özel Sera Projesi ile Malatya ekonomisine kazandırdığı alanda incelemede bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den 15 dekarlık alan üzerinde kurulan sera alanlarında yapılacak olan çalışmalar hakkında genel bilgiler alan Milletvekili Kahtalı, Battalgazi Belediyesi’nin bu projeyle atıl durumda bulunan bir alanı faaliyete geçirdiğini ve güzel bir projeye imza attığını belirtti. Özel sera alanlarında yetiştirilecek olan ağaç, süs bitkisi ve mevsimlik çiçeklerle Battalgazi Belediyesi’nin kendi ihtiyacını kendisinin karşılayacağı belirten Milletvekili Kahtalı, Belediye Başkanı Osman Güder’in gerçekleştirdiği çalışmaların AK Parti ailesi olarak göğüslerini kabarttığının altını çizdi.

Sera alanlarında hobi bahçeleri olacak
Özel Sera Projesiyle örnek bir projeyi daha hayata geçirdiği bildirilen Battalgazi Belediyesi’nin, 15 dekarlık alanda Taflan, Likstrün, Lavanta, Biberiye, Lale ve Hanımeli gibi birçok bitkilerin yanı sıra çeşitli türde çam fidanları da bu proje ile yetiştirilerek, ilçenin farklı bölgelerindeki yeşil alanlara dikileceği vurgulandı. Bahçesiz konutlarda oturan ve hiç bahçesi olmayan vatandaşlar, sera alanında oluşturulacak olan hobi bahçelerinde doğal sebzeler yetiştirme fırsatı sunulacak.

Battalgazi’nin kalbi kadınlar da üretim yapacak
Battalgazi Belediyesi tarafından iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri içinde mevcut saha içinde atölyeler oluşturma çalışmaları devam ediyor. Kurulacak olan atölyelerde üretilecek yöresel ürünlerin direk tüketici ile buluşturulması hedefleniyor.

“Amacımız belediye olarak çiftçimize katkı sunmak”
Battalgazi ilçesinin tarıma uygun olduğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemiz sanayiden ziyade bir tarım ilçesi olması nedeniyle belediye olarak çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Amacımız Belediye olarak çiftçimize katkı sunmak. Katkı sunarken bir taraftan ürün çeşitliliğini arttırmak. İlerleyen zaman diliminde çiftçilerimize ekipman desteğimizde olacak. Alanımızda oluşturacağımız hobi bahçeleri sayesinde vatandaşlarımız hem dikimlerini beraber yapacak hem de beraber geliştirecek. Gerektiğinde vatandaş tarlasında bu uygulamaları yapma noktasında Ziraat Lisesi’nin olduğu bölümde uygulama alanı olarak 90 dönümlük bir yer, yetiştirmek alanı olarak ta 30 dönüm yeri düzenledik. Şuan bitkisel üretime hazır hale getirdik. Elazığ ziyaretimizde yaptığımız görüşmelerde inşallah 100 bin tane tüplü fidanı Battalgazi’ye taşıyıp vatandaşlarımıza katkıda bulunacağız. Tüm çiftçilerimizin özellikle devletimizin sağladığı tüm imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz. İnşallah Malatya’yı bir taraftan kayısısıyla öne çıkarken diğer yandan da farklı ürünlerle özdeşleştirmek ve ürün çeşitliliğini belediye olarak arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız ilçeye güzel hizmetler kazandırdı”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in daha yaşanabilir bir Battalgazi çalışmalarını takdire şayan bulduklarını vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Başkanımız Osman Güder’in Battalgazi Belediyesi’ne ilk kez kazandırmış olduğu bu güzel tesisi ziyaret ettik. Gayet güzel bir mekan olmuş. Belediyemizin yetiştireceği bitkiler Malatya ve bölge ile buluşacak. Oluşturulan alanlarla yılın 12 ayında burada üretim yapılabilecek. Hem daha ucuza mal olacak hem de Battalgazi bölgemizi çok daha güzel, yaşanabilir bir hale getirilecek. Başkanımızın çalışmaları takdire şayandır. Battalgazi Belediyemiz hayata geçirdiği projelerle zaten adından söz ettiriyor. Başkanımızın göreve geldiğinden bu yana ilçeye güzel hizmetler kazandırdı. Başkanımız güzel çalışmalar yapıyor. Başkanımızın yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı AK Parti ailesi olarak çok mutlu olduğumuzu ve göğsümüzü kabarttığını ifade etmek istiyorum. Başkanıma ve ekibine ortaya koydukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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