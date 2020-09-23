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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, MalatyaSivas Karayolu Yazıhan ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak D. idaresindeki 41 AV 797 plakalı otomobil ile Mustafa U. yönetimindeki 50 AZ 107 plakalı kamyon Yazıhan ilçe girişinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Fatma G., Seher G., Hüseyin A. ve Alaaddin U. yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerin çalışması sonrasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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