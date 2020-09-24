Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel olarak da doğrulandı Yoğun bakım öncesi uygulanan tedavi ile olumlu sonuçlar alınabiliyor Rektör Kızılay, plazma bağışında duyarlılık istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel olarak da doğrulandı Yoğun bakım öncesi uygulanan tedavi ile olumlu sonuçlar alınabiliyor Rektör Kızılay, plazma bağışında duyarlılık istedi

İHA

Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel olarak da doğrulandı Yoğun bakım öncesi uygulanan tedavi ile olumlu sonuçlar alınabiliyor Rektör Kızılay, plazma bağışında duyarlılık istedi

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı sonra Türkiye’de ilk kez Malatya’da uygulanmaya başlanan immun plazma tedavisi artık tüm ülkede uygulanıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şuana kadar Malatya ve buradan gönderilen plazmalar ile 500’den fazla hastaya immun plazma uygulandığını söyledi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı geçtiğimiz Nisan ayında Çin’den sonra ilk kez Malatya’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen immun plazma tedavisi olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.
Covid19’u atlatan bir hastadan alınan immun plazmanın entübe olan 56 yaşındaki hastayı sağlığına kavuşturması ile başlanılan süreç, korona virüs tedavisi içinde umut oldu. Sağlık Bakanlığı’nın da onay vermesi ile Kızılay tarafından toplanan immun plazmalar artık Türkiye’nin birçok bölgesinde virüse karşı uygulanan tedavide önemli bir rol oynuyor.
İmmun plazma tedavisinin ilk olarak başarıyla uygulanmaya başlanıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde halen kullanılan yöntemle, birçok hasta şifa buluyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilk kez yoğun bakımda entübe olan bir hastaya uyguladıkları bu tedavi ile başarılı bir sonuç aldıklarını dile getirdi. Sonrasında immun plazmanın tüm büyük hastane ve üniversite hastanelerinde de Covid19 virüsüne karşı tedavinin bir parçası olarak uygulandığını ifade eden Kızılay, “Kızılay Türkiye genelinde plazmaları topluyor, bizde hastane olarak immun plazma tedavisini Nisan ayının başından bugüne kadar sürdürüyoruz.” dedi.
Hastanelerinde yer alan Aferez Merkezlerinin Türkiye’nin en büyük merkezi olduğunu da vurgulayan Kızılay, “İmmun plazmada şimdiye kadar 500’ü geçtik. Bir kısmını kendi hastanelerimizde bir kısmını talep olan hastanelere gönderdik. Bir kısmını Kızılay aracılığı ile bir kısmını da kendi hastanemiz ile karşı hastanenin resmi talebine karşılık gönderdik. Şimdiye kadar immun plazma Covid19’a karşı önemli ölçüde tedaviye katkı oldu” ifadelerine yer verdi.
Türkiye’de immun plazma verilerine bakıldığında plazma verilen ve verilmeyen 2 bin hastanın sonuçlarının ele alındığında Covid19 tedavisinde bu yöntemin faydalı tedavi metotları olarak bilimsel kayda geçtiğini dile getirdi.
Bundan sonraki süreçte immun plazmanın tedavi yöntemi olarak kullanacaklarını ifade eden Kızılay, “Yalnız şöyle bir düşünce değişikli oldu. En başlarda hastalarda hep en son tedavi olarak kullanılıyordu plazma. Yoğun bakımdaki tüm tedaviler uygulanmış ve durumu değişmemiş hasta gurubuna immun plazma veriliyordu. Ancak şuanda yoğun bakıma girmeden önce tedavi verilirse daha iyi sonuçları alıyoruz, bunu gözlemledik. Ama artık sadece gözlemler değilim bilimsel çalışmalar, klinik çalışmalar verilerine de dayanarak immun plazmanın bir tedavi yöntemi olarak diğer tedavilerin bir parçası olarak kullanılabileceği bilimsel olarak da bildirildi” dedi.
Şu anda immun plazma bağışın yetersiz seviyede olduğunu dile getiren Rektör Kızılay, daha çok bağış yapılması gerektiğini ifade etti. Korona virüsü yenmiş vatandaşlara seslenen Kızılay, “Covid19’u geçirmiş tümüyle iyileşmiş ve üzerinden 2 hafta geçmiş hastalarımız plazma bağışı yapmaya davet ediyorum. Bizlere ya da Kızılaya başvururlarsa gerekli işlemler başlatılacaktır.” İfadelerine yer verdi.
Plazma bağışının tedavi için yetersiz olduğunu ifade eden Kızılay, “Daha çok immun plazmaya ihtiyacımız ülke olarak var. Burada vurgulamak istediğim bağışçılarımız bu konuyu ciddi olarak tekrar düşünerek muhakkak bağış yapmasıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 ...
Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı kazaya neden oldu
Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü Gösteriler renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi ...
Sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına şefkat eli
Yazılımcılara istihdam sağlanıyor
YEREL HABERLER Yazılımcılara istihdam sağlanıyor
Battalgazi’de hobi bahçesi projesi
YEREL HABERLER Battalgazi’de hobi bahçesi projesi
Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Güder’den gelişmişlik farkı vurgusu
Kahtalı: “Dik durduk ama vatandaşlara karşı dikleşmedik”
YEREL HABERLER Kahtalı: “Dik durduk ama vatandaşlara karşı ...
Her nöbete dua ile başlıyorlar
YEREL HABERLER Her nöbete dua ile başlıyorlar
Av. Onur Demez Baro Başkanlığı’na adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Av. Onur Demez Baro Başkanlığı’na adaylığını açıkladı
Sadıkoğlu’ndan Malatya basınına teşekkür
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan Malatya basınına teşekkür
Yaralı şahine jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı şahine jandarma sahip çıktı
Malatya 1. OSB’nin arıtma kapasitesi yüzde 65 arttırılıyor
YEREL HABERLER Malatya 1. OSB’nin arıtma kapasitesi yüzde 65 ...
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Malatya Valisi Baruş’tan gençlere kritik uyarı Yoğun bakımda ve entübe olan çok sayıda genç hastamız var” “Gençler bize bir şey olmaz demesinler, özellikle gençler daha çok dikkat etsinler”
YEREL HABERLER Malatya Valisi Baruş’tan gençlere kritik uyarı Yoğun ...
Otobüste uyuyakalan stajyer doktor konuştu
YEREL HABERLER Otobüste uyuyakalan stajyer doktor konuştu
Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
Samanlı gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Samanlı gündemi değerlendirdi
Hamza Hamzaoğlu: “Üzerine koyarak giden bir takım durumundayız”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “Üzerine koyarak giden bir takım ...
Yeni Malatyaspor’da Tetteh, Trabzonspor maçını iple çekiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Tetteh, Trabzonspor maçını iple ...
Milletvekillerinden Onkoloji Hastanesine tam not
YEREL HABERLER Milletvekillerinden Onkoloji Hastanesine tam not
Başkan Çınar, Yeşiltepe’de çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yeşiltepe’de çalışmaları inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X