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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder: “Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için tarihi bir fırsat”

İHA

Başkan Güder: “Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için tarihi bir fırsat”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Riskli Bölge ilan edilen ve kentsel dönüşümün yapılacağı Malatya merkez ilçe Battalgazi Şehit Fevzi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bölgede uygulanacak olan çalışmaların bölge için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün yapılacağı Şehit Fevzi Mahallesi muhtarlık binasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından açılan çalışma ofisini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki uygulanacak olan geri dönüşüm çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine genel bilgiler veren Başkan Güder, 2020 Türkiye’sinde merkeze bu kadar yakın olan bir mahallenin geliştirilmesi adına yapılması gereken yatırımlardan yoksun kaldığının altını çizerek, bölgenin daha yaşanabilir bir alana dönüşmesi için devlet imkanlarından yararlanması gerektiğini belirtti.

“Dönüşüm bölgeye rol model olacak”
İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şırnak, Adana, Sakarya, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay ve Manisa gibi kentsel dönüşümün başını çeken illerden örnek veren Başkan Güder, yeniliklerin gelmesinin başlıca şartının fırsatları değerlendirmek olduğunu dile getirdi. 24 Ocak depreminin ardından Şehit Fevzi Mahallesi’nde 110 dönümlük alanda kentsel dönüşüm gereklilik değil, şart olduğunu ve bu kentsel dönüşümün çalışmalarının ise sadece Belediye olarak yapılamayacağını vurgulayan Başkan Güder, yapılacak olan konutların bölgeye rol model olacağını ifade etti. Başkan Güder, daha yaşanabilir bir Şehit Fevzi Mahallesi için devletin imkanlarını bölgeye getirmekten de mutluluk duyduğunu bildirdi.

“Mahalle sakinlerini aydınlatmamız lazım”
Muhtarlık binasında hizmet veren çalışma ofisinde kentsel dönüşüm hakkında vatandaşlara gerekli tüm bilgilerin verildiğini aktaran Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak Üniversitenin karşısını imara açmışız. Orduzu bölgesinin karşısını imara açıyoruz, Hanımınçiftliği’nin açık alanlarını da imara açıyoruz. İlçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına çalışmalar yaparken, merkeze birkaç dakikalık mesafede olan Şehit Fevzi Mahallemiz neden bu çalışmalardan yararlanmasın. Depremden büyük hasar alan Şehit Fevzi Mahallemizin çarpık yapılaşmasından dolayı hizmet götürme noktasında eksik kaldığımızı düşünüyoruz. Devletimiz bu bölgeye ciddi paralar harcayacak. Kentsel dönüşüm çalışmasını bu bölgeye getirmek için çok büyük çabalar ortaya konulacak. Kentsel yenileme alanında 282 binamız mevcut. Bu binalar 2 ya da 3 katlı ve ortalama 50 yıllık binalar. Sadece 12 binamız 4 katlı. 2 odası olsa dahi biz onu konut olarak kabul ediyoruz. Burada vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Kentsel dönüşüm bu bölge için gerçekten tarihi bir fırsat. Bazı vatandaşlarımız kentsel dönüşüm istemediklerini ifade ediyorlar. Bence bunlar normal. Karşıt görüşler tabi ki olacak. Eminim kentsel dönüşüm bittiği zaman ilk olarak o karşı çıkanlar bizlere teşekkür edecekler. Bu süreç boyunca gerek çalışma ofisinde görevli arkadaşlar gerekse de bizler vatandaşlarımıza bilgiler vereceğiz. İnsanımızı konu hakkında aydınlatmak için sürekli çalışacağız. Zaten vatandaşlarımıza devletimiz tarafından kira desteği veriliyor. Vatandaşlarımız burayı ne kadar kısa sürede boşaltırsa yıkım işlemi de o kadar kısa sürede başlar ve en kısa sürede yeni evlerine taşınmış olurlar. Biz burada arsa bedellerinin yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim görevimiz devletin imkanlarını maksimum oranda getirmek. Amacımız ülkemizin bir gerçeği olan depreme tamamen hazırlıklı bir kent oluşturmaktır. İnsanımızın canları bizim için her şeyden önce gelir” diye konuştu.

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