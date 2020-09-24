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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seracılığı öğrenip sertifika aldılar

İHA

Seracılığı öğrenip sertifika aldılar

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, İŞKUR, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile Gündüzbey Yeşilkonak’ta gerçekleşen ‘Seracılık Dikim İşçiliği’ kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Başkan Çınar, bilinçli tarım uygulamalarıyla bölgeye örneklik teşkil eden hizmetlerde bulunduklarını söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından kurulan Yeşil Gıda Seracılık Alanında düzenlenen törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u tarım belediyeciliğinde markalaştırmak adına başlattıkları yatırımlar ve projeleri, eğitim hizmetleriyle taçlandırdıklarını söyledi.

“İyi tarım uygulamalarını güçlü yatırımlarla destekliyoruz”
Yeşilyurt’un tarım alanındaki zengin potansiyelini ön plana çıkarmak adına hizmetlerine devam ettiğini belirten Başkan Çınar, “İŞKUR, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediğimiz ‘Seracılık Dikim İşçiliği’ kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Yeşilyurt’umuzu tarım alanında markalaştırıp ülke çapında adını duyurmak amacıyla başlattığımız farklı ve dikkat çekici yatırımlarımızı, kurslar ve eğitim programlarımızla daha sağlam bir zemine yerleştirmeye çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ülke genelinde başlatılan İyi Tarım Uygulamalarına Yeşilyurt’tan kalıcı ve güçlü bir destek vermek adına kamu ve kurumlarımızla, çiftçilerimizle ve bu işe gönül verenlerle el ele vermiş durumdayız. Pandemi süreciyle birlikte vatandaşlarımızın yerli, doğal ve hijyenik ürünleri tüketmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Doğal ürünlere olan ilgiyi artırmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde vaat ettiğimiz tarımsal projelerimizi büyük bir azim ve gayretle çalışarak tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt’u tarım belediyeciliğinde markalaştıracak yatırımlarımızın temeline, bütün hizmetlerimizde olduğu gibi eğitim faktörünü yerleştirdik. Eğitim olmazsa hiçbir yatırımın anlamı kalmaz ve kalıcı da olmaz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz çatısı altında hem projeler uyguluyoruz hem de eğitim çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilikle uğraşmak isteyen, kendi toprağını işleyip güzel ürünler çıkarmak isteyen vatandaşlarımızın bilgili olmalarına ve kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri adına eğitim çalışmalarını önemsiyoruz ve destekliyoruz. Kayısı Araştırma Enstitümüz ile ortaklaşa kurduğumuz Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızdaki laboratuvar ortamlarında meyve, sebze, bakliyat ürünlerini ekiyoruz, rulo çim üretim üretiyoruz. Toplumsal farkındalık oluşturup Malatya’da farklı bir çalışmanın da altına imza attık. Tüm bu yatırımlarımızı alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde yapıyoruz. Bizler her bir karesi farklı bir zenginliğe sahip güzel ilçemizin bu potansiyelini ön plana çıkarmak için bir yandan yatırımlar yaparken diğer taraftan çiftçilerimize ziraat mühendislerimiz aracılığıyla hem teknik destek hem de bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Ziraat Mühendislerimiz, ücretsiz fide desteği verdiğimiz çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek yapılan çalışmaları bizzat yerinde takip edip, yapılması gerekenleri akademik bilgiler ışığında çiftçilerimize veriyorlar, fidelerimizin dikim, bakım ve toplanma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Buradaki hedefimiz, verimli topraklarımızı bilinçli bir bakış açısıyla değerlendirip doğal ürünleri artırmak, fidelerimizi sağlıklı şartlarda yetiştirmek, ata tohumlarımıza sahip çıkıp tohum bankası kurmaktır. Çiftçilerimizin elinde bulunan, atadan gelen tohumları alıp değerlendirip ürün çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Tarımsal hizmetlerde ilkleri başaran, örnek alınan bir hüviyete sahibiz”
Malatya’da hızla gelişen seracılık faaliyetlerini bilinçli tarım uygulamaları sayesinde nitelikli ve güzel bir seviyeye ulaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Malatya’da sera organize sanayi bölgesi kuruluyor, seracılık faaliyetleri kentimizde hızla yaygınlaşacaktır. Bu alanda kendini yetiştirmiş insanlarımızın sayısının artması seracılık faaliyetlerinin daha nitelikli ve kalıcı hale gelmesini sağlayacak olup, toprağı en doğru ve güzel şekilde işleyip verimli ürünler toplayanlarında ev bütçelerine uzun soluklu katkı sağlayacaklarına inanıyorum. İlçemizdeki bütün eğitim merkezlerimizle bu alanda yapılacak tüm eğitim çalışmalarına destek veriyoruz, bazı kurslarımız da devam ediyor. İlgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa kurslar düzenleyerek bu alanda kendini yetiştirmek isteyen, ev bütçesine katkı sağlamak isteyen hemşerilerimize ve çiftçilerimize seracılık hizmetleri hakkında doğru ve kalıcı bilgiler aktarıyoruz. Seracılık faaliyetlerinin doğru ve güzel bir şekilde ilerlemesi adına ne yapılması gerekiyorsa biz hazırız. ‘Seracılık Dikim İşçiliği’ kursumuzu da bu açıdan önemli ve değerli buluyoruz. Seracılık alanında tohum dikme kursu belki de ilktir, bölgemizde çok fazla örneği yoktur. İlkleri gerçekleştirmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitim sayesinde hem tohumları toprakla buluşturacaklar hem de ev ve ülke ekonomisine katkı sunacaklar. İŞKURA, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğümüze, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve eğitmenlerimize böylesine güzel ve faydalı bir eğitim programından dolayı teşekkürlerimi sunarken, kursiyerlerimizi ise tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra Yeşil Gıda Seracılık Alanında gerçekleşen meyve ve sebze ekimlerinin yanı sıra ilaçsız üretilen tohumlar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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