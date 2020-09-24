Korona hastası yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

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Malatya’nın Darende ilçesinde evde tedavi gören 82 yaşındaki korona virüs hastası, fenalaşınca ambulans helikopter ile Malatya’ya sevk edildi.

Darende’nin Yeniceli Mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Abuldurrahman Yücel’e bir süre önce korona virüs (Covid19) teşhisi konuldu. Evde karantinada ilaç tedavisine başlanılan yaşlı hastanın durumu bugün fenalaşınca aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Solunum yetmezliği çeken hastanın biran önce yoğun bakıma alınması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, ilçedeki stadyuma inerek hastayı Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk getirdi.

Yoğun bakıma alınan hastanın tedavisine burada devam edileceği belirtildi.

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