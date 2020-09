Başkan Adil Gevrek'ten transfer açıklaması Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Eksik gördüğümüz yerlere transferlerimizi yapacağız"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Takımımızı daha iyi yerlere taşıyacak transferleri yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Takımımız için birkaç isim yazılıyor basında. Şu an için isim vermem doğru olmaz ancak çalışmalarımızın devam ettiğini söyleyebilirim” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları ve alt yapıdaki değişimle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özellikle son dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Yeni Malatyaspor’da eksik mevkilere transfer çalışması ise devam ediyor. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek birkaç transfer daha yapacaklarını belirterek, “Süper Lig’de iki haftayı geride bıraktık. Tüm takımlara başarılı bir sezon diliyorum. Takımımız için de bu sezonunun sakatlıksız ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Sezona önemli transferler yaparak başladık. Tabi taraftarlarımızın bizlerden isteği devam ediyor. Bizim de takımımızı daha iyi yerlere taşıyacak transferleri yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Takımımız için birkaç isim yazılıyor basında. Şu an için isim vermem doğru olmaz ancak çalışmalarımızın devam ettiğini söyleyebilirim. Taraftarımız şuna emin olsun ki biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Transferde hocamızla iletişim halindeyiz. Eksik gördüğümüz yerlere de transferlerimizi yapacağız. Ancak önceliğimizin bölgeler olduğunu söyleyebilirim” dedi.



“Altyapı bizim önem verdiğimiz bir yer”

Altyapı ile ilgili değişikliğe gittiklerini ifade eden Başkan Gevrek, “Şu an için bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin alt yapı çalışmalarını başlatmış değil. Bunun ne zaman başlayacağı da henüz bizlere bildirilmedi. Bu anlamda biz de uzun süreden beri altyapıda yenileme çalışması, bir değişim düşünüyorduk. Maçların oynanamayacak olması bize bu değişimi yapmamızı sağladı diyebiliriz. Altyapıda görev alan bazı hocalarımız ve çalışanlarımızla yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendilerine bugüne kadar Yeni Malatyaspor’a verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Altyapı bizim önem verdiğimiz bir yer. Bu anlamda altyapımızın maçlarını oynamayacak olması dolayısı ile hem tesis anlamında hem de yenilenme anlamında yeni sezon için farklı bir alt yapı anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah yenilenen sistemde alt yapımızdan A takımımız için önemli oyuncuları yetiştirip Malatya Futboluna ve Türk futboluna kazandırırız“ şeklinde konuştu.

