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Üreticiden tüketiciye ‘Yeşil Gıda Market’ törenle açıldı

İHA

Üreticiden tüketiciye ‘Yeşil Gıda Market’ törenle açıldı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta üreticiden tüketiciye hizmet edecek olan Bostanbaşı ‘Yeşil Gıda Market’ törenle açılırken, Yeşiltepe Mahallesindeki ‘Yeşil Gıda Market’ de açılmayı bekliyor.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup, üreticiden tüketiciye temalı ‘Yeşil Gıda Market’ projesinin ilki Bostanbaşı Mahallesinde düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.
Bostanbaşı Yeşil Gıda Marketin önünde sosyal mesafe kuralları altında gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Seçimlerindeki 45 vaadi arasında yer alan Yeşil Gıda Market projesini vatandaşlarla buluşturmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

“Nezih ve kalite alanlarda istediği ürüne ulaşabilecek”
Yeşil Gıda Marketlerin hizmet sektörüne farklı bir kimlik kazandıracağını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’umuzda hemşerilerimize kaliteli ve güzel hizmetler verebilmek adına her alanda farklılık oluşturacak, örneklik teşkil edecek yatırımlarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki 45 vaadimiz arasında yer alan Yeşil Gıda Market projemizin ilkini Bostanbaşı mahallesinde kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmaktan kıvanç duymaktayız. üreticiden tüketiciye temalı ‘Yeşil Gıda Market’ projemiz ile hizmet sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde açtığımız sosyal tesislerimizi başarıyla yöneten, hemşerilerimizin teveccühünü kazanan Yeşilyurt İnşaat İŞGEM şirketimiz tarafından Bostanbaşı Mahallesine kazandırılan sitemizin hemen alt katında, mülkiyeti şirketimize ait işyerinde çok güzel ve nezih alanlara sahip Yeşil Gıda Marketimizi tamamladık. Bostanbaşı Mahallemiz hızla gelişip ihtiyaçları arttığı için parklar, yollar, otoparklar ve yürüyüş yollarının yanı sıra hem seçim döneminde halkımızın bizden beklentisi hem de bu bölgemizin ihtiyaç duyduğunu tespit ettiğimiz marketimizi faaliyete sunduk. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık, hem verilen hizmetler hem de ürünlerin kalitesini halkımızın beğenmesi bizleri mutlu etmiştir. Yeşil Gıda Marketimizin raflarında temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolündeki seracılık alanımız ve kırsal bölgelerde ki çiftçilerimizin hijyenik koşullarda hazırladıkları süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, pekmez ve salça gibi doğal ve organik gıda ürünleri yer almaktadır. Marketimizin hizmete girmesinden memnun kalan hemşerilerimiz böylelikle hem evlerinin temel ihtiyaçlarını temin ederken, hem de doğal ve organik ürünlere kolay ve rahat bir şekilde ulaşma fırsatına kavuşmuş oluyor. Bir yandan istihdama katkı sunarken diğer taraftan bölgemizin bir ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. İkinci Yeşil Gıda Marketimizi Turgut Özal Mahallemizdeki Emanet ÇarşısıDoğal Ürünler Pazarının alt katında tamamladık, yakında açılışını yapacağız. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi ile Seyran Mahallelerimizin birleşme noktasına ki Semt Pazarı alanı içerisine üçüncü Yeşil Gıda Marketi açmak adına hazırlıklarımız devam ediyor. Yeşilyurt’umuzda market ihtiyacının olduğu bölgelere Yeşil Gıda Marketleri kurarak, vatandaşlarımızın da takdirini toplayan bu değerli yatırımı yaygınlaştırıp, marketçilik yönümüzü de geliştireceğiz. Amacımız; halkımıza temiz, organik ve hijyenik, aynı zamanda da uygun fiyata ürün tedarik edip, güzel mekanlarda hemşerilerimizin alış veriş yapmasını sağlamaktır. Her şey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt için, her şey Malatya’mızın kalkınması ve büyümesi için, Yeşil Gıda Marketimiz hayırlı uğurlu olsun. Bugün ki törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

“Sözleri yerine getirmesinden dolayı kutluyorum”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmesinden dolayı tebrik eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, “Yeşil Gıda Marketimiz bölgedeki hemşerilerimizin ihtiyaçlarını giderecek olması nedeniyle çok güzel bir yatırımdır. Yeşil Gıda Sera alanlarımızda üretilen doğal ve organik ürünler, uygun fiyata hijyenik ortamlarda vatandaşlarımızla buluşturulurken, aynı zamanda istihdama da katkı sunmuş olacaktır. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini kutlarım” diye konuştu.

“Hep birlikte çalışarak bölgemize güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz”
Yeşil Gıda Marketin Bostanbaşı’nın gelişip ve kalkınmasına katkı sunacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise “ Belediye Başkanımızı öncelikle tebrik ediyorum, Allah hizmetlerini daim eylesin inşallah. Sayın Başkanımız Bostanbaşı’nın hak ettiği hizmetleri yerine getirme noktasında büyük bir özveriyle çalışıyor, hizmetleri hep beraber yapacağız. Milletvekillerimizin ve Kaymakamımızın destekleri, teşkilatımızın katkılarıyla hem Bostanbaşı’mıza hem de Yeşilyurt’umuza güzel hizmetler gelecektir. Yeşil Gıda Marketimizin Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Belediyemizin başarılı hizmetlerinden memnunuz”
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç de Yeşilyurt’ta yatırımların hız kesmeden devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, “Yeşilyurt Belediyemizin başarılı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum. Gün geçmiyor ki bir temel atma ya da açılış olmasın, bu hizmetlerden gayet memnunuz. Yeşilyurt’umuz sözünün eri bir Belediye Başkanına sahip, vermiş olduğu sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdi. Başkanımız sözlerinin geri kalan kısımlarını ve fazlasını yerine getireceğinden şüphemiz yoktur. Yeşil Gıda Marketlerimizin ilkini açıyoruz hayırlı olsun, ikincisi ve üçüncüsü yakın zamanda açıp, market zincirinin oluşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyemiz merkezkırsal ayrımı yapmadan her bölgeye hizmet ulaştırıyor”
Yeşilyurt’ta art arda gerçekleşen temel atmalar ve açılışlardan mutluluk duyduklarını söyleyen AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ise “ Geçen hafta Türkiye’de fazla örneği olmayan, bölgemizde de ilk kez hayata geçecek olan Şahintepesi Mecera Parkı ve Sosyal Tesislerinin temelini atmıştık, bugünde Yeşil Gıda Marketin açılışındayız. Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerini ilçemizin 82 mahallenin tamamında yakından görüyoruz. Belediyemiz merkezkırsal ayrımı yapmadan her bölgeyi geliştirmek adına çok yoğun çalışıyor. Belediye Başkanımızla seçim döneminde birlikte çalışırken açıkladığı büyük vaatlerden gururlanıyorduk. Başkanımız 1,5 yıl gibi kısa bir sürede vaatlerinden 3/2’sini tamamlaması bizi ve teşkilatımızı onurlandırıyor. Bostanbaşı mahallemizin gelişimine ışık tutacak yatırımlara öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediyemizin hızla gelişen bu bölgemizin ihtiyaç duyduğu, doğal ve organik ürünlerinde yer aldığı Yeşil Gıda Market her yönüyle çok güzel olmuş, emeği geçenleri tebrik ediyorum. İkinci Yeşil Gıda Marketi de yakında açacağız” dedi.
Protokol konuşmalarından sonra Yeşil Gıda Marketin açılış kurdelesi okunan duanın ardından kesildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, davetlilere market gezisi sırasında Yeşil Gıda Marketin hizmet felsefesi ve raflardaki ürünler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.
Bostanbaşı Yeşil Gıda Marketin açılış törenine, AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt İnşaat İŞGEM Genel Müdürü Muzaffer Çelik, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

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