Kahtalı: “Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı: “Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek”

İHA

Kahtalı: “Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Depremzedeler için yapılan konutlar maliyetinin yüzde 40 altına ve üstelik 20 yıl da faizsiz ve vadeli olarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Hak sahiplerine bu yılsonu itibariyle konutlar teslim edilecek” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti.
Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, “Dünya olarak bir Pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süre zarfında vekillerimizin Malatya için yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Doğru şartlar altında onlar da bir taraftan Covid19 riskine karşı önlemler alırken bir taraftan da toplumun her köşesinde sorunları dinlemeye gayret gösterdiler. Hakan Kahtalı Vekilimiz de gerçekten Malatya’yla özellikle de yerel medyayla büyük bir yakınlık içerisinde ve sorunları yakından takip ediyor. Kendilerine destek oldukları Malatya’nın önünü açtıkları her proje için Malatya kamuoyu adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Hakan Kahtalı ise TBMM’nin kapalı olduğu 23 aylık bir dönemde, hem kongreleri hem de görevli bulundu Doğu Anadolu’daki teşkilatlardaki görevi gereği oradaki kongrelerle ilgili çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “ Aynı zamanda Malatya’mıza yapılan yatırımları değerlendirmek ve bir an önce ve daha hızlı bir şekilde Malatya’mızın, burada yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunabilmek için de gayret içerisinde olduk” dedi.

“Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek”
Malatya’da meydana gelen depremlere de temas eden Kahtalı, “Malatya’da 24 Ocak depreminde 4 kardeşimiz de vefat etti. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem hayatın bir gerçeği. İlimiz fay hattı üzerinde. Bunun için de biz tedbir alarak depreme dayanıklı yeni konutlar yapmamız gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız depremden hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile İçişleri Bakanımıza ‘bu yılsonu itibariyle konutlar bitmiş olsun’ talimatlarıyla çalışmalar çok hızlı bir şekilde sürüyor. Pütürge’de, Doğanyol’da, Kale’de, Battalgazi’de ve Yeşilyurt’ta depremden hasar görmüş konutların yenilenmesi çalışmaların büyük bir kısmını Allah nasip ederse bu yılsonu itibariyle de teslim etmiş olacağız. Vatandaşlarımıza olduğu gibi yansıtmayalım diye de Sayın Cumhurbaşkanımızdan yaptığımız talepler doğrultusunda çok büyük oranda indirimler gerçekleştirildi. Konutlarda yüzde 40’a yakın süspanse fiyat uygulandı. Maliyetinin yüzde 40 altına ve üstelik 20 yıl da faizsiz ve vadeli olarak vatandaşlarımıza, hak sahiplerine bu yılsonu itibariyle konutlar teslim edilecek. Kırsaldaki konutları da önümüzdeki yılın ilk 6 ayında inşallah teslime edeceğiz. Bu Malatya’mız için çok önemli bir şeydi. Bunun dışında hak sahibi olmayan ve konutları yıkılan vatandaşlarımıza da yine sosyal konut projesi kapsamında TOKİ vasıtasıyla, TOKİ şartlarında yine uygun taksitlerle yapılacak. Onlara da konutlar teslim edilecek” şeklinde konuştu.
Korona virüs dönemine de değinen Kahtalı, “Covid19 sürecinde ülkemiz ve dünyada bir süreç yaşıyoruz. Covid19 bilinmeyen bir mikrop. Bu maalesef ölümcül sonuçlar doğuran bir hastalık. Bu süreçte de Malatya’mızda iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci atlatacağız diye umut ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılsonu itibariyle Allah nasip ederse inşallah yerli aşıyı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımızı ifade etmişti. İnşallah yerli aşımız da yılsonu itibariyle tamamlanmış olur ve bu hastalıktan kurtuluruz diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

TMO'nun kayısı alımı
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kuru kayısı alımı konusunu da dile getiren Hakan Kahtalı, “ 2 gün önce yıllardır takip ettiğimiz bir konu olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı. Bu Malatya’da AK Parti döneminde siyaset yapan bütün arkadaşlarımızın talebiydi. Bütün arkadaşlarımız bu işin fındık, üzüm ve incirde olduğu gibi kayısının da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınması, devlet güvencesinin oluşturulması, en azından bir taban fiyatın belirlenmesi konusunda defalarca Tarım Bakanımıza, başbakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza iletmiştik. Ama o dönemlerde hep bize şu cevap gelmişti. ‘Biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ürünü alalım ama koyacak yeriniz yok.’ Bizim bir depoya ihtiyacımız var. Bu depoda herhangi bir depo olmaz. Soğuk hava deposu lazım. Bununla da ilgili de güzel çalışma yaptık ve 2 lisanslı depoyu Malatya’mıza kazandırıyoruz. Toplamda 11 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edilecek depomuz olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı fiyatın hakikaten Malatya’daki üreticilerimiz ve bütün çiftçilerimiz için, Malatya ekonomisi için gerçekten çok önemli bir adımdı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza Malatyalılar adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum. Bu yıl ürünümüz az, 708085 bin ton aralığında bir ürünümüz var. Gelecek yıl bu ürün 110120 bin tonlara çıktığında şu anda 20 liraya satılan ürün 16’ya düşecekti. Ama şu anda bir taban fiyat belirlenmiş oldu. Önümüzdeki yıl ürün isterse 150 bin ton olsun bu rakamların altına düşmeyecek. Köylünün malı artık fiyatı garantili bir şekilde gelecek. Bir ilde böyle bir ürün yok. Bir ile tarımsal ürün olarak 45 günde üretilip, yapılıp, kaldırılıp satışa getirilen ve 300 milyon dolar bir ile katkı sağlayan bir ürün hiçbir ilde yok. Bu Allah’ın bize bir nimeti. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. 300 milyon dolar, bu fiyat kalitesini belirledikten sonra Allah nasip ederse hedefimiz 500 milyon dolara çıkartmak. Bunun 7080 bin tonunu 21 liradan satacağız ama önümüzdeki yıllar 120 130 bin tonu sattığımız zaman bu rakamlar 500 milyon gibi bir rakama yükselecek” dedi.

Bilboard konusu
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi arasında yaşanan bilboard reklam panoları sorunun sorulması üzerine Kahtalı şunları söyledi:
“Bu güncel yaşadığımız bir sorun. Her iki belediye de Malatya’mıza hizmet eden belediye ve ikisi de AK Parti belediyeleri. Belediye başkanlarımız arasında herhangi bir sorun yok. Sadece bürokratik, alttaki elemanların birbirinden diyalog eksikliğinden kaynaklı sıkıntılar var. Ana arterlerdeki reklam panoları Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olan alanlar. Bu alanların da düzenlenmesi gerekiyor. Biz bunu serbest bırakırsak her kurum bir şey asar. Bunun bir düzen içerisinde olması lazım. Yani düzenin olmadığı hiçbir yerde ilerleme kaydedemezsiniz, estetiği de oluşturamazsınız. Bu anlamda belediye başkanlarımızın arasında herhangi bir sorun olmadığını samimiyetle söylemek istiyoruz. Sadece bürokratın ve daha alttaki çalışanların kendi işgüzarlıklarıyla yapmış oldukları meseleler diyorum. Arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasına gerek yok. Çünkü sorun yok. Malatya’da hiçbir sorun olmaz. Malatya çok güçlü bir şehir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılık operasyonları
Malatya’da özel okullar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da özel okullar masaya yatırıldı
89 yaşında Covid-19’u yendi
YEREL HABERLER 89 yaşında Covid-19’u yendi
Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi
YEREL HABERLER Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra ...
Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi
YEREL HABERLER Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra ...
Öğrenci servis fiyatlarına yeni düzenleme Malatya Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce: "8 aydır para kazanamayan esnafımıza ekonomik destek bekliyoruz"
YEREL HABERLER Öğrenci servis fiyatlarına yeni düzenleme Malatya ...
Malatya Büyükşehirden işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehirden işaret dili eğitimi
Üreticiden tüketiciye ‘Yeşil Gıda Market’ törenle açıldı
YEREL HABERLER Üreticiden tüketiciye ‘Yeşil Gıda Market’ törenle ...
Kayısı üreticilerinden TMO’nun alım fiyatı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Kayısı üreticilerinden TMO’nun alım fiyatı ...
Malatya'daki cinayet soruşturmasında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki cinayet soruşturmasında 1 tutuklama
Botoks olduktan sonra ölen genç kadın memleketi Malatya’da defnedildi
YEREL HABERLER Botoks olduktan sonra ölen genç kadın memleketi ...
2 bin 850 metre rakımda çalışma
YEREL HABERLER 2 bin 850 metre rakımda çalışma
Akçadağ'da sigara izmariti yangın çıkardı
YEREL HABERLER Akçadağ'da sigara izmariti yangın çıkardı
Süper Hizmet Masası yoğun tempoda
YEREL HABERLER Süper Hizmet Masası yoğun tempoda
Malatya’nın kaderi değişiyor 250 Milyon TL’lik dev projenin ihalesi yapıldı Başkan Sadıkoğlu: “30 yıldır çözülemeyen arıtma tesisi sorunu tarih oluyor”
YEREL HABERLER Malatya’nın kaderi değişiyor 250 Milyon TL’lik dev ...
Kale'de korona denetimi
YEREL HABERLER Kale'de korona denetimi
Yeni Malatyasporlu Lukoki’ye milli davet
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Lukoki’ye milli davet
Başkan Adil Gevrek'ten transfer açıklaması Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Eksik gördüğümüz yerlere transferlerimizi yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Adil Gevrek'ten transfer açıklaması Yeni ...
Korona hastası yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Korona hastası yaşlı adam ambulans helikopter ile ...
Mersedes Kadir’in mezarı yaptırıldı
YEREL HABERLER Mersedes Kadir’in mezarı yaptırıldı
Seracılığı öğrenip sertifika aldılar
YEREL HABERLER Seracılığı öğrenip sertifika aldılar
Türkü diyarında 500 beste
YEREL HABERLER Türkü diyarında 500 beste
Başkan Güder: “Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için tarihi bir fırsat”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için ...
Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel olarak da doğrulandı Yoğun bakım öncesi uygulanan tedavi ile olumlu sonuçlar alınabiliyor Rektör Kızılay, plazma bağışında duyarlılık istedi
YEREL HABERLER Covid-19 tedavisinde immun plazma tedavisi bilimsel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X