Yeni Malatyaspor 4 transfer daha yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor 4 transfer daha yapacak

İHA

Yeni Malatyaspor 4 transfer daha yapacak

Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Yeni Malatyaspor kadrosunu güçlendirerek aynı sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyor.
Kadrosuna önemli isimleri katan Malatya ekibi, en az 4 transfer daha yapmayı planlıyor. Transferde en son Galatasaray’dan Adem Büyük’e imza attıran Yeni Malatyaspor’da Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Guido Herrera, Christian Cueva ve Fernando Zuqui ile kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Transferde özellikle savunma bloğuna 2 isim almayı planlayan sarısiyahlıların orta sahaya ve forvete de takviye yapacağı belirtildi.
Ligin ilk 2 haftasında gol ve savunma bölgelerindeki eksikleri dikkat çeken Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçından sonra verilecek milli arada bu eksiklerini tamamlamayı planlıyor.
Yeni Malatyaspor’un teknik heyetin raporu doğrultusunda en az 4 transfer daha yapacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor'da Cueva kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Cueva kısa sürede takımın ...
Üniversite şehir iş birliği ele alındı
YEREL HABERLER Üniversite şehir iş birliği ele alındı
Yoncalı Barajı ile milli ekonomiye yıllık 154 milyon TL gelir
YEREL HABERLER Yoncalı Barajı ile milli ekonomiye yıllık 154 milyon ...
Kahtalı: “Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek”
YEREL HABERLER Kahtalı: “Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 ...
Malatya'da kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılık operasyonları
Malatya’da özel okullar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da özel okullar masaya yatırıldı
89 yaşında Covid-19’u yendi
YEREL HABERLER 89 yaşında Covid-19’u yendi
Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi
YEREL HABERLER Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra ...
Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra toprağa verildi
YEREL HABERLER Botoks yaptırdıktan sonra öldüğü iddia edilen Kübra ...
Öğrenci servis fiyatlarına yeni düzenleme Malatya Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce: "8 aydır para kazanamayan esnafımıza ekonomik destek bekliyoruz"
YEREL HABERLER Öğrenci servis fiyatlarına yeni düzenleme Malatya ...
Malatya Büyükşehirden işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehirden işaret dili eğitimi
Üreticiden tüketiciye ‘Yeşil Gıda Market’ törenle açıldı
YEREL HABERLER Üreticiden tüketiciye ‘Yeşil Gıda Market’ törenle ...
Kayısı üreticilerinden TMO’nun alım fiyatı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Kayısı üreticilerinden TMO’nun alım fiyatı ...
Malatya'daki cinayet soruşturmasında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki cinayet soruşturmasında 1 tutuklama
Botoks olduktan sonra ölen genç kadın memleketi Malatya’da defnedildi
YEREL HABERLER Botoks olduktan sonra ölen genç kadın memleketi ...
2 bin 850 metre rakımda çalışma
YEREL HABERLER 2 bin 850 metre rakımda çalışma
Akçadağ'da sigara izmariti yangın çıkardı
YEREL HABERLER Akçadağ'da sigara izmariti yangın çıkardı
Süper Hizmet Masası yoğun tempoda
YEREL HABERLER Süper Hizmet Masası yoğun tempoda
Malatya’nın kaderi değişiyor 250 Milyon TL’lik dev projenin ihalesi yapıldı Başkan Sadıkoğlu: “30 yıldır çözülemeyen arıtma tesisi sorunu tarih oluyor”
YEREL HABERLER Malatya’nın kaderi değişiyor 250 Milyon TL’lik dev ...
Kale'de korona denetimi
YEREL HABERLER Kale'de korona denetimi
Yeni Malatyasporlu Lukoki’ye milli davet
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Lukoki’ye milli davet
Başkan Adil Gevrek'ten transfer açıklaması Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Eksik gördüğümüz yerlere transferlerimizi yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Adil Gevrek'ten transfer açıklaması Yeni ...
Korona hastası yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Korona hastası yaşlı adam ambulans helikopter ile ...
Mersedes Kadir’in mezarı yaptırıldı
YEREL HABERLER Mersedes Kadir’in mezarı yaptırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X