Yeni Malatyaspor 4 transfer daha yapacak

Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Yeni Malatyaspor kadrosunu güçlendirerek aynı sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyor.
Kadrosuna önemli isimleri katan Malatya ekibi, en az 4 transfer daha yapmayı planlıyor. Transferde en son Galatasaray’dan Adem Büyük’e imza attıran Yeni Malatyaspor’da Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Guido Herrera, Christian Cueva ve Fernando Zuqui ile kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Transferde özellikle savunma bloğuna 2 isim almayı planlayan sarısiyahlıların orta sahaya ve forvete de takviye yapacağı belirtildi.
Ligin ilk 2 haftasında gol ve savunma bölgelerindeki eksikleri dikkat çeken Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçından sonra verilecek milli arada bu eksiklerini tamamlamayı planlıyor.
Yeni Malatyaspor’un teknik heyetin raporu doğrultusunda en az 4 transfer daha yapacağı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.