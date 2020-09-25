Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Bursaspor'dan forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı.
Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Bursaspor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile anlaşmaya vardı. Kubilay, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-09-25 19:31:21
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