Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Maske cezası yememek için böyle direndi

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Bursaspor'dan forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı.

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Bursaspor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile anlaşmaya vardı. Kubilay, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-09-25 19:31:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.