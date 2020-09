Başkan Çınar, başarının anahtarını gençlerle paylaştı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezindeki ek ders programlarından yararlanıp üniversite sınavını kazanan gençlerle sohbet etti, gelecek meslek hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinin bahçesinde gençlerle buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tek tek söz alıp kazandıkları üniversiteleri ve hedeflerini anlatan gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Öğrencilere aile, sosyal ve meslek hayatlarıyla ilgili önerilerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dürüstlük, çalışkanlık ve fedakârlığın başarılı bir hayatın anahtarı olduğunu söyledi.



2023 vizyonun uygun yatırımları ve eğitim projeleri

Karşılıklı sohbet ve samimi bir havada geçen sohbette öğrencilerin tüm sorularına yanıt veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel yatırımlardan kültürel hizmetlere, tarımdan sosyal yardıma, spordan eğitime, çevreden dezavantajlı gruplara kadar hayata geçirdiği ve devam eden ‘insan odaklı’ yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Gençlerin fikirlerine her zaman önemsediklerini belirten Başkan Çınar, Yeşilyurt’ta hizmete açtıkları Millet Kıraathaneleri, Kitap Kafeler, Yeşilkonaklar, Kültür ve Sanat Merkezleri ve Bilgi Evleriyle gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunduklarını söyledi.

Eğitim merkezlerinden faydalanan çok sayıda öğrencinin hedefledikleri okulları kazandıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üniversite sınavını kazanan gençlerin çok çalışmalarını, sabırlı olmalarını, sosyal ve sportif yönlerini güçlendirmelerini istedi.



“Üniversite yıllarınızı her açıdan en güzel şekilde değerlendirin”

Öğrencilerinden kendilerini sürekli geliştirmelerini isteyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezimiz ile diğer eğitim mekanlarımızdan faydalanıp üniversite sınavını kazan siz değerli gençlerimizle bir arada olmaktan çok büyük memnuniyet duymaktayım. Şu anda sizlerin yaşadığı heyecanı bir dönem bizde yaşamıştık. Hangi duygular içerisinde olduğunuzu az çok tahmin ediyorum. Malatya ya da ülkemizin bir başka kentinde üniversite ortamına gireceksiniz, sizi farklı bir eğitim kulvarı bekliyor. Sizlerin üniversite hayatınızda bir yandan derslerinize çok iyi odaklanmanız diğer taraftan sosyal ve kültürel yönünüzü geliştirmeniz gerekiyor. İnsan hayatındaki en önemli dostluklar ve arkadaşlıklar üniversite hayatında oluşuyor. Size düşünceleri ve fikirleriyle, yaşantısıyla güzel anılar bırakacak insanlarla bir arada olmaya gayret edin, ders kadar edindiğiniz arkadaşlıklarda sizin hayatınıza etki edecektir. Gezmeyi ve okumayı arka plana atmamalısınız. Günlük hayat planlamanızda matematik ve fizik ne kadar önemliyse kültürel aktiviteler de o kadar önemlidir.

Her okuduğunuz kitap size yeni bir bakış açısı kazandırır. Bununla birlikte gittiğiniz şehrin tarihi ve kültürel özelliklerini keşfetmeyi sakın unutmayın, boş zamanlarınızda mutlaka gezin, farklı yerleri görün ve öğrenin. Mesleğinizde uzmanlık alanlarını iyi seçmeniz lazım, kaliteli ve güzel bir meslek ve aile hayatı için en az 2 veya 3 dil öğrenmemiz gerekecek. Müzikle, sanatla mutlaka ilgilenin, sportif aktiviteler yapmayı asla ihmal etmeyin. Kötü alışkanlıklardan ve sizi yalnız bir hayata sürükleyecek olaylardan mutlaka kaçının. Aşkla çalışan asla yorulmaz, sevdiğiniz işi yaptığınız zaman fiziki yorgunluk hissetmezsiniz. Farklılığınızı, kalitenizi ve başarınızı ortaya koymalısınız. O yüzden zamanınızı iyi değerlendirin, kendinize güvenin, kendinizi her alanda geliştirmeye gayret edin. Çünkü ülkemizin ve milletimizin sizden beklentileri çok büyük, sizler ülkemizin ve milletimizin geleceğisiniz. O nedenle mesleğinizi okurken manevi olarak kendinizi en iyi şekilde beslemeniz ve yetiştirmeniz gerekiyor” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sohbetin ardından gençlere hediyelerini takdim edip, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

