Başkan Çınar’dan Teknofest’e tam not

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020’yi ziyaret ederek, Türkiye’nin farklı kentlerinden katılan binlerce gencin ürettiği farklı buluşları inceledi.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 24 Eylül’de başlayan Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020’yi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinin sponsorluğunda katıldıkları ‘Sabit Kanat Uçuşu’ Yarışmasında Türkiye birincisi olan Yeşilyurt Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımının standında insansız hava aracını inceleyip, bilgiler aldı.



“Festivalin büyüyerek devam etmesi hepimizi mutlu ediyor”

Bütün stantları gezerek yeni teknolojik ürünleri yakından inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivalinin her geçen yıl büyüyerek devam etmesinin Türkiye’nin geleceği adına umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Teknofest 2020’de birbirinden özel projeler, buluşlar ve insansız hava araçlarının sergilendiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türkiye’nin sanayi, bilişim ve teknoloji alanında daha iyi bir noktaya ulaşması bakımından Milli Teknoloji Hamlesini başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Teknofest 2020’yi ziyaret ederek Türkiye’nin farklı kentlerinden katılan takımların ürettiği projeleri ve buluşları inceledik.Türkiye’mizin artık teknoloji alanında üreten bir ülke olduğunu burada daha net görme fırsatına ulaştık. Büyük emekler ve araştırmalar sonucunda hazırlanan insansız hava araçlarından geleceğe yönelik farklı teknolojik aletlerin olduğu stantları gezdiğimiz zaman gençlerimizle gurur duyduk. Gençlerimizin heyecanı ve mutluluğu bizi gelecek adına daha da umutlandırmıştır. Azim, inanç ve mücadeleyle elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına kadar birbirinden iddialı ve güzel çalışmaların altına imza atan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Bizlerde farklı projeleri incelerken heyecanlandık ve mutlu olduk. Toplumu dönüştürme gücüne sahip bir bakış açısıyla her yıl büyüyerek devam eden Teknofest ‘e katılan geleceğimizin umudu gençlerimiz, doğa dostu enerji araçlarını üretiyorlar, modern füzeler yapıyorlar, İHA’ları yarıştırıyorlar, her yönüyle etkileyici bir ortamda kendimizi bulduk.Gelecekte tüm dünyada hayata geçecek olan akıllı şehirlerin mimarı olacak olan bütün gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gözlerinden umut eksik olmayan gençlerimizin çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye yönelik azim ve gayretleri takdire şayandır. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere bu güzel ortamın oluşmasında emek ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşerilerim adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“Teknofest 2020’de Malatya’nın üst sıralarda olmasından gururlandık”

Teknofest 2020’nin Sabit Kanat Uçuşu Yarışmasında Türkiye birincisi olan Yeşilyurt Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımının da büyük bir başarının altına imza attığını ifade eden Başkan Çınar, “Teknofest’te Malatya’mızı temsil eden ve Sabit Kanat Uçuşunda Türkiye birincisi olan Yeşilyurt Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımına Belediye olarak sponsor olduk, tüm desteğimizi verdik. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz güzel bir projeyle yarışmalara katılarak hepimizi gururlandıran güzel bir başarının altına imza attılar. Tüm dünyanın dikkatinin çevrildiği teknoloji fuarında Malatya’nın adının ilk sıralarda yer alması hepimizi gururlandırmıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ki bütün projeleri ve çalışmaları destekliyoruz. Gençlerimizin farklı fikirlerine ve projelerine her zaman açığız “ diye konuştu.



Bayraktar’dan ebabil takımına övgü

Yeşilyurt Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımının ekibi, Teknofest alanını gezen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelirken, öğretmenler ve öğrenciler Selçuk Bayraktar’a Malatya Kayısısı ikram ettiler.



“Okulumuz için montunuzu hediye olarak istiyoruz”

Ebabil takımının öğretmenleri, kazandıkları başarıdan dolayı Selçuk Bayraktar’dan montunu hediye olarak vermesini talep ederken, “ Selçuk Bey, birinci olursak okulumuz için montunuzu talep edecektik, Sabit Kanat’ta Türkiye birincisi olduk, montunuzu talep ediyoruz ayrıca Malatya’mızdan kayısı getirdik afiyet olsun, Sayın Cumhurbaşkanımıza da ikram ederseniz çok seviniriz, ödülümüzü alıp yanınıza geleceğiz” dediler.

Selçuk Bayraktar ise “ Kazandığınız başarıdan dolayı öncelikle sizi tebrik ediyorum, kayısı içinde ayrıca teşekkürler Allah razı olsun, ödülü alın montu öyle vereceğim” diye konuştu.

