AK Parti 'de Ramazan Dalhançer güven tazeledi

AK Parti Malatya’nın Arguvan ilçesinde Gençlik Kolları 6. olağan kongresine tek aday olarak yeniden aday olan Ramazan Dalhançer tekrar başkan seçildi.

Seçim, AK Parti ilçe konferans salonunda gerçekleşti.

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, kongrede yaptığı konuşmada, “AK Partimizin dinamizmini oluşturan gençlik kollarımızın kongresini gerçekleştiriyoruz. Değerli yol arkadaşlarım. Size öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Malatya AK Parti Gençlik Kolları altında siyaset yapmak önemli bir imtiyazdır. Şehrimiz partimiz kurulduğu günden bugüne cumhurbaşkanımıza başkomutanımıza her zaman yüksek oy oranları ile destek vermiş dünya mazlumlarına umut olmuştur. Değerli dava arkadaşlarım bu durum hem bizim aşkımıza olan inancımızı kat ve kat artırsa da üzerimizde olan sorumluluğu bir o kadar önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda gerek İlçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, gerek mahalle başkanlarımız gerek sandık yönetim kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz eminim ki bu sorumluluğun bilinci ve gayreti içindeler. Güven tazeleyerek görevine devam eden Ramazan Dalhançer kardeşime ve yönetimine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kongreye tek aday olarak giren Ramazan Dalhançer, AK Parti Arguvan Gençlik Başkanlğına tekrar seçildi.

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