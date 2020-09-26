Malatya'da otodan hırsızlığa 5 tutuklama

Malatya'da bir vatandaşın aracından 125 Bin TL parasını çalan 5 kişi tutuklandı.

Malatya'da emekli bir vatandaşın ev almak için tapuya gittiği esnada otomobilinin camını kırarak 125 Bin TL parasını çalan hırsızlar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalara neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahıslara ait araç ve üst aramalarında 107 bin 240 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayın geçmişi

23 Eylül 2020 tarihinde ev almak için bankadan para çeken emekli vatandaşın tapuya gittiği esnada otomobilinin camını kıran şahıslar, 125 Bin TL'yi çalarak kayıplara karışmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası olayın şüphelileri F. K., A. Y., İ. Y., S. C. ve G. K.'nın 33 ADZ 705 plakalı otomobille Sivas'a giriş yaptığı tespit edilirken, 3'ü kadın 5 kişi SivasErzincan kara yolu, Soğuk Çermik Kavşağı'nda mevkiinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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