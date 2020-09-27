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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi’nden spor yatırımlarına ağırlık

İHA

Battalgazi Belediyesi’nden spor yatırımlarına ağırlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2020 Erişilebilirlik Yılı” ilanının ardından gençlerin spor yatırımlarına erişebilmesi için kolları sıvadığı bildirilen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ilçeye milyonluk yatırımları kazandırıyor.
Battalgazi Belediyesi Basın Birimi tarafından, spor yatırımlarıyla ilgili bilgi verildi.
Verilen bilgide, spor yatırımlarıyla ilgili şunlar belirtildi:
“Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırımdır düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediyesi, gençlerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması için Battalgazi’ye kazandıracağı milyonluk yatırımlarla, ilçedeki gençlere büyük katkılar sunacak. Battalgazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Selçuklu Mahallesi, Başharık Mahallesi, Hatunsuyu Mahallesi, Hanımın Çiftliği Mahallesi ve Göztepe Mahallesi’ne yapılacak olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Futbol sahası ve Basketbol sahası ile gençler spora doyacak. Temmuz ayında protokolleri imzalanan tesislerin yapımına ise 2021 yılı içerisinde başlanılacak.

Selçuklu Mahallesi’ne futbol sahası
Medeniyetlerin beşiği, hem insanı hem tabiatıyla göze çarpan Battalgazi ilçesi, gençlik ve spor yatırımları ile daha modern ve daha güzel bir görünüme kavuşacak. Bu kapsamda Selçuklu Mahallesi’nde 4 bin 255 metrekare alana sahip parkın içerisine 40 metre uzunluğunda ve 20 metre eninde Futbol sahası ve çevre düzenlenmesi gerçekleştirecek olan Battalgazi Belediyesi, gençlerin aktif spor yapabilecekleri yatırımları ilçeye kazandıracak.

Başharık Mahallesi’ne futbol ve basketbol sahası
Başharık Mahallesinde ki 4 bin 692 metrekare alana sahip Şehitler parkı içerisine 40 metre uzunluğunda ve 20 metre eninde Futbol ve Basketbol sahalarının yanı sıra çevre düzenlenmesi yine Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacak. Öte yandan mahallede bulunan mevcut basketbol sahasında yenilenme çalışması da yapılarak, gençlerin hizmetine sunulacak.
Hatunsuyu ve Hanımın çiftliği mahallesine basketbol sahası
Hatunsuyu mahallesinde bin 390 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde Basketbol sahası, çevre düzenlenmesi ve oyun alanları yapılacak. Hanımın Çiftliği Mahallesinde ise 850 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde Basketbol sahası, çevre düzenlenmesi ve oyun alanları yapılarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın istifadesine sunulacak.

Göztepe Bahallesine kapalı yarı olimpik yüzme havuzu
Göztepe Mahallemizde bulunan 5 bin 752 metrekare alan içerisine bin metrekare oturum alanı ve bin 700 metrekare kapalı alanı olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi de gençlerin hizmetine sunulacak. İçerisinde ofis, duş, giyinme odası teshin Merkezi Havalandırma Tesisat odası, Antrenör Odası, Mini bir
kafe’nin bulunacağı tesis, 40 araçlık açık otopark, Çocuk oyun alanları yürüme alanları, spor aletleri ve çevre düzeni ile ilçemizdeki halkımıza ve gençlerimize hizmet verecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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