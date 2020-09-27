Malatya'da her gün 4 ton tıbbi atık toplanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, kentte günlük 4 ton tıbbi atığın toplandığını belirtti.



Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Malatya genelinde 280 sağlık kuruluşundan ve diyaliz hastası vatandaşların evlerinden toplanan tıbbi atıklar katı atık sahasında bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde çeşitli işlemlerden geçirilerek çevreye ve doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı yaptığı açıklamada, Malatya’da günlük 4 ton tıbbi atığın toplandığını kaydetti. Aşıcı, "Büyükşehir Belediyesi olarak Covid 19 salgını öncesinde Malatya genelinde günlük yaklaşık olarak 3.5 ton tıbbi atık toplarken salgınla birlikte bu rakam 4 tona ulaşmış durumda. Bu da çalışmalarımızı daha yoğun bir şekilde sürdürmemiz anlamına gelmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından Malatya genelinde faaliyet gösteren 280 Sağlık kuruluşu, hastane, sağlık ocağı, diş kliniği ve diyaliz hastası vatandaşların evlerinden tıbbi atıklar toplanmaktadır. Toplanan tıbbi atıklar şehrin 10 km dışında bulunan Orduzu katı atık sahasında bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine getirilmekte ve çevreye ve doğaya zarar vermeden bertarafı için gerekli işlemler yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız çevrenin ve doğanın korunması noktasında çok dikkatli olunması gerektiğini her fırsatta dile getirmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak Sayın Başkanımızın bu talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.



Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde, 163C'de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanılarak ısının elde edildiğine dikkat çeken Aşıcı, “Yumuşatma ünitesinden geçen su buhar kazanına gelir ve bu ısıl işleme tabi tutularak sterilizasyon işlemi için gerekli olan 143C'de buhar elde edilir, buhar sterilizasyon işleminin gerçekleştiği otoklav ünitesine gönderilir. Otoklava yerleştirilen tıbbi atıklar 143C de 3,2 bar basınca tabi tutularak 45 dakikada sterilizasyon işlemi tamamlanmış olur. Otoklavın kapasitesi 21.600 kg/gün olup, bir döngüde ortalama 900 kg tıbbi atık bertaraf etmektedir. Otoklavdan çıkan atıklar parçalayıcı tarafından hacimce % 60 oranında küçültülerek katı atık düzenli depolama alanında bertarafı gerçekleştirilmektedir. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, tıbbi atıklar çevreye ve doğaya büyük zararlar veren atıklardır. Bu atıkları diğer evsel atıklardan ayrı bir şekilde muhafaza etmeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.