Yeni Malatyaspor'da eksik mevkilere transferler bekleniyor

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galbiyet alamayan Yeni Malatyaspor'da gözler takımdaki eksik mevkilere yapılacak transferlere çevrildi.
Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Yeni Malatyaspor, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek transfer döneminde en az 5 takviye daha yapmayı planlıyor.
Savunma, orta saha ve forvette yeni isimleri kadroya katmayı planlayan Yeni Malatyaspor’un Herera'nın düşük performansından sonra kaleye de transfer yapacağı öğrenildi.
Ligin ilk 3 haftasında özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarıkırmızılıların bu haftaki Antalyaspor maçı öncesi 2 stoper oyuncusu ile de el sıkışacağı belirtiliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.