Ceviz ve bademlerin geliri hayır işlerine

Malatya’nın Darende İlçesinde bir vakıf, yetiştirilen ceviz ve bademlerin hasatlarından elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak veriyor.

Darende’nin Günpınar Mahallesi’nde örnek çalışma devam ediyor. Her yıl düzenli olarak toplanan ceviz ve badem gelirleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak veriliyor. Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Derviş Güneş, yaptıkları hayır hizmetiyle ilgili verdiği bilgide, "Bu anlamlı çalışmayı mahalle büyüklerimiz başlattı, bizler de devam ettiriyoruz. İnşallah daha geniş kapsamlı çalışmalar da yapacağız” dedi. Güneş, “Vakfımıza ait ceviz ve bademlerin hasadı için Adana ve Mersin’den köye gelen ve sadece tek gayeleri birlik beraberlik için de yardıma muhtaç kimselere destek olmak olan vakıf üyeleri, geleneklerini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize burs vermek olan Günpınar Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve duyarlı Günpınarlılar, 2000 yılında hazineden kiralanan, bakımı bu güne kadar köyümüzün hayırseverleri tarafından yapılan ceviz ve badem hasadı gerçekleştiriliyor. Gelirleri de ihtiyaçlı öğrencilerimize burs olarak veriliyor. Vakfımızca ceviz ve bademlerin yanı sıra, çoğunluğu çam olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 20 bine yakın dikimi yapıldı. 1996 yılında kurulan Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı örnek çalışmalarına devem ederken, iş adamı hemşerilerimizden de destek bekliyor” diye konuştu.

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