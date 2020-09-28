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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü lokantalara sıkı denetim

İHA

Alkollü lokantalara sıkı denetim

Malatya’da alkollü lokanta ruhsatlı iş yerleri denetlenerek, eksikleri olanlara ceza kesildi. 3 işyerinde toplamda 9 sigortasız işçi çalıştırıldığı görülürken, bir iş yerinde de çalışanın pozitif korona hastası olduğu tespit edildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, İl Tarım Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Battalgazi Zabıta Amirliğine bağlı personeller eşliğinde, Malatya merkez ilçe Battalgazi’ye bağlı alkollü işletmeler üzerinde denetlemeler yapıldı. Yapılan denetimlerde, alkollü lokanta ruhsatlı toplamda 4 işyeri denetlendi. İşyerlerinde bulunan toplamda 137 şahsın GBT kontrolü yapıldı. İki işyerinde alkol sunum belgesinin mevcut olmadan alkol sunumu yapıldığı,3 işyerinde toplamda 9 sigortasız işçi çalıştırıldığı, 3 işyerinde sosyal mesafe kuralına uyulmayarak Covid19 tedbirleri kapsamında çıkan genelgeye aykırı davranıldığı ayrıca işyerinin birinde pozitif korona hastası şahsın bulunduğu, işyerinin birinde mesul müdür belgesi bulunmayan şahıs tarafından işletmecilik yapıldığı tespit edildi.
Sözü edilen alkollü işletmelerle ilgili gerekli tutanaklar tanzim edilerek, ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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